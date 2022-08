Multa de $30 mil al PIP es por sus propias admisiones, dice Madeline Bermúdez

La procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, sostuvo que las multas impuestas al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) responden a la admisión de la propia colectividad de que no tenían los protocolos de manejo de casos de hostigamiento laboral y/o sexual.

“La investigación en relación a como se llevó a cabo la investigación relacionada al hostigamiento laboral y/o sexual, eso todavía está en proceso. Las multas están impuestas por la falta de los protocolos, por el incumplimiento de la ley”, dijo Bermúdez en entrevista radial (NotiUno).

Bermúdez reiteró que la investigación sobre las denuncias no ha culminado.

“Esto no ha culminado y no está adjudicado”, expresó.

Sus expresiones fueron a reacción a las expresiones de la vicepresidenta de la colectividad, María de Lourdes Santiago, de que la renunciante procuradora, Lersy Boria Vizcarrondo, no hizo ninguna investigación sobre el alegado acoso laboral de parte de Eliezer Ríos contra varias afiliadas de la colectividad.

“Si hubiera existido la más mínima evidencia de acoso, de hostigamiento digital, de hostigamiento sexual, la señora Boria tuvo amplia oportunidad de hacer determinaciones sobre eso, porque les repito, la evidencia estaba en su poder”, dijo la vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón en conferencia de prensa.

“Pero como la evidencia era tan clara que no podían tergiversar que eso había ocurrido, por eso en ese documento tan larguísimo no había una imputación de acoso o de hostigamiento. Lo que en efecto constituye ese documento firmado en su último día por Lersy Boria es una confirmación de los hallazgos y determinación de la Comisión Especial en todo lo sustantivo de una corroboración de la corrección de los procesos. Reiteramos con toda la evidencia en sus manos, la subsecretaria de Estado no pudo llegar a ninguna conclusión sobre la existencia de acoso u hostigamiento”, añadió.

Por otro lado, Santiago Negrón expresó que su asesor legislativo Eliezer Ríos renunció a su cargo en el Senado el pasado 22 de julio.

“Sobre Eliezer estaban proyectando que era un hostigador sexual bajo protección del PIP por el único acto de pedir que entregara unos documentos a una militante del PIP. Tiene tres niños, una niña y dos niños. Y la situación bien difícil para su esposa y su hija y sus hijos. Él esperó a que estuviera la determinación de la comisión especial, que lo exculpa, igual que lo hace la procuradora, y determinó que el costo emocional era alto para la oficina y optó por presentar su renuncia. Ciertamente e s una pérdida para nosotros en momentos en que está muy activo el tema ambiental en el área de Aguadilla”, dijo.