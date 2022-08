Hombre alega que su hijo murió en el Hospital Universitario ante la falta electricidad

Osvaldo Sánchez Medina murió en la madrugada de hoy en el Hospital Universitario del Centro de Río Piedras, según su padre, Osvaldo Sánchez, ante la falta de servicio eléctrico que enfrentó la institución hospitalaria ayer.

Según el progenitor de Osvaldo, este se encontraba hospitalizado tras ser operado por un aneurisma. Denunció que mientras estuvo en el hospital solicitó información del estado de su hijo y se la denegaron. Manifestó que solo se limitaron a indicarle que se encontraba estable.

Al regresar a su casa en Salinas se entera que el hospital se encontraba enfrentando la falta de servicio eléctrico por una avería en los generadores, como anticipó el secretario de Salud, Carlos Mellado, en redes sociales anoche. Aseguró que el fallecimiento de su hijo está relacionado al tiempo que estuvo el hospital sin el servicio. Trascendió que el hospital estuvo sin luz alrededor de 20 horas. LUMA Energy pudo reestablecer el servicio a media mañana de hoy.

“No tenían luz y yo ayer estuve (allí) para que me dieran información de él; no me quisieron dar información de él; lo único que me dijeron es que estaba estable. Pero me voy de retiro para mi pueblo Salinas, que es donde vivo, y entonces por la noche me doy de cuenta que no tenían luz en el hospital. Entonces me puse a orar y me acosté a dormir. En la madrugada me llama mi hija que mi hijo había fallecido”, relató Sánchez a Noticentro.

No obstante, la administración del Hospital había asegurado más temprano que ningún paciente se había afectado.

“Dice el gobierno, pero el único afectado fue mi hijo porque él estaba estable hasta ayer me dijo la esposa, cuando yo estuve en Centro Médico y nadie me quiso dar información y yo venia de lejos, venía de Salinas. Por lo menos dame información con una de las enfermeras pero nada”, señaló el paramédico retirado.

“No me pude despedir de él. Ese es dolor más grande que tengo en el corazón”, reclamó.

Osvaldo, indicó su padre, trabajaba como enfermero en el Banco de Sangre del hospital Auxilio Mutuo. Le sobreviven su esposa y tres niños.

No obstante, el secretario de Salud, Carlos Mellado, negó que la muerte esté relacionada al apagón. Dijo que el área donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico.

“Como médico, cada muerte de un paciente es un evento lamentable y hasta cierto punto traumático. Por lo que, primeramente me solidarizo con la familia del paciente, quien falleció esta madrugada. Por respeto, no voy a entrar en los detalles de su condición, pero sí tengo que decir que su lamentable muerte no tiene correlación con la situación de electricidad que ocurrió en el Hospital Universitario”, indicó.

“La unidad donde se encontraba el paciente tenía electricidad y contaba con todo el personal médico y necesario para atender cualquier situación como la que ocurrió. Las unidades de intensivo y neurología atendieron la respuesta de acuerdo a la condición del paciente que estuvo bien delicado desde su ingreso. Una pena para todos este fallecimiento, pues salvar vida es nuestra razón de ser”, añadió.