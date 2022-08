Denuncian que el Municipio de San Juan pidió a residentes retirar demanda sobre parque en Condado

Residentes de Condado que radicaron una demanda que busca anular la venta del parquecito Borinquen denunciaron que el Municipio de San Juan les pidió detener el recurso legal y que se unieran a la demanda radicada por el gobierno municipal.

Según explicó el portavoz de la comunidad de Condado, Amaury Rivera en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla 1320 la petición fue realizada por el Departamento Legal del Municipio de San Juan.

“Ayer hicimos un acercamiento al Municipio (de San Juan) porque la demanda de ellos se parece mucho a la nuestra, de hecho hay partes que parecería un ‘cut and paste’ y lo obvio sería que se unan a nosotros y hagamos una presentación en conjunto, pero la propuesta que nos hicieron nos dejó muy preocupados, nos dijeron que lo mejor era que nosotros paráramos todos los procesos de demanda y que dejáramos que ellos fueran los que bregaran con este asunto”, expresó Rivera.

Sin embargo, Rivera aseguró que la comunidad continuará con la demanda para evitar que se continúen vendiendo espacios públicos.

“Da pena, los árboles muertos, ahí hubo un crimen ambiental que no se ha resuelto, no nos han ayudado de ninguna manera. El municipio, para ellos, eso no es un issue, para nosotros sí”, añadió el portavoz de la comunidad en la entrevista.

Líder comunitario de El Condado denuncia q División Legal del municipio de SJ pidió a la comunidad q retirara demanda contra el Gobierno y que dejaran q el municipio manejara el caso. Amaury Rivera dijo que no van a desistir y el lunes hay vista en el Tribunal — Milly Méndez (@MillyMendezpr) August 5, 2022

En julio de este año vecinos de las comunidades del Condado, Machuchal y la Calle Loíza radicaron una demanda con la que buscan anular la venta del parquecito Borinquen, frente a la avenida Ashford, que realizó el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a Krug Property LLC en 2021.

En el recurso de la comunidad se incluyen como demandados al propio Municipio de San Juan, al DTOP, a través del Gobierno de Puerto Rico y a Krug Property.

Posteriormente, el Municipio de San Juan también radicó un recurso legal que busca reclamar la titularidad del terreno. Esto, luego de una investigación administrativa exhaustiva ordenada por el alcalde Miguel Romero Lugo, que buscaba precisamente determinar el origen, utilización, inscripción, cambios de dominio y cualquier otro trámite relacionado a dicho terreno que en el 2019, bajo la pasada administración municipal, fue inscrito por el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

“Lo que el grupo está reclamando es un dictamen declarando nula la venta, por muchas razones, incluyendo que la propiedad, como casi ha admitido el municipio de San Juan, era de ellos y no del DTOP, que fue quien entonces apareció como vendedor en la transacción. Además de eso también ha habido señalamientos en términos de incumplimiento con requisitos de diferentes leyes, y lo más esencial, que se trata de un parque que se conoce es un bien de dominio público y el ordenamiento lo reconoce como para el disfrute de toda la ciudadanía. Por eso entendemos y estamos convencidos que no habrá problema de legitimación activa”, indicó William Vázquez, exsecretario de Justicia y abogado de la comunidad, en entrevista con este medio el mes pasado.

Entre los requisitos procesales que se habrían incumplido, Vázquez mencionó el mandato de la Ley 12-1975 para que las ventas de propiedades públicas valoradas en más de $100,000 sean aprobadas por el Departamento de Justicia y el Departamento de Hacienda. La venta del parque se concretó en febrero de 2021 a un precio de $145,000.

En el recurso se exige que, además de anular la transacción, se paralice la consulta de construcción que presentó Krug Property ante la Oficina de Permisos de San Juan, con la que pretende levantar un condominio de 12 pisos en el área que, por décadas, ha servido como un parque pasivo para los vecinos.

Tan reciente como el pasado 13 de julio, luego que hubiera trascendido la controversia por la venta del área verde, el Registro de la Propiedad emitió una certificación en la que validaba la información que el DTOP le había provisto en 2019.