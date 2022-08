Alza en costo de peajes se debe a la falta de aumento durante décadas

Según el exsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTIO), Carlos Pesquera el aumento de los peajes, que entró en vigor hoy, es producto de la posposición de aumentos paulatinos por las últimas dos décadas.

En febrero de este año, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció un Plan Fiscal en el que impuso el aumento de los peajes para asegurar la estabilidad de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Desde el 2005 las autopistas no habían tenido un aumento en el costo de peajes, por lo que, ante la inflación, el alza será un golpe en el bolsillo de los ciudadanos.

Pesquera dio el ejemplo del Puente Teodoro Moscoso que inauguró en el 1994 y, desde su conceptualización, estableció un presupuesto total para pagar gastos operacionales.

“Al tener que pagar su deuda ellos mismos, pagar el costo de empleados, gastos administrativos, las mejoras y el mantenimiento preventivo, establecieron un aumento anual de los peajes”, aseguró Pesquera.

No obstante, por razones políticas, históricamente no se aumentaban los peajes en la Isla y el estado tenía que subvencionar el costo de las autopistas con fondos no provenientes de los ingresos de los peajes.

“La ACT vendió algunos peajes. En esa venta había intrínsecamente puesto unos aumentos y cada cierto tiempo iba a aumentar. El problema de los políticos es que nunca querían aumentar porque eso traía consecuencias electorales entonces las carreteras se ‘chavaban’ y nos crean los problemas que tenemos”, indicó por su parte el abogado de practica federal y esperto en PROMESA, John Mudd.

Nuevas tarifas en peajes

El aumento de tarifas en peajes que comenzó hoy será anual y se revisará cada 1 de enero, excepto los peajes de Carolina, Rampa C. Norte, Rampa C. Sur y Río Grande que no serán ajustadas hasta el 1 de enero de 2025.

El director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, anunció esta semana una reducción del 50 por ciento en el aumento de peajes en comparación con lo que había propuesto la JCF.

Así que, en total, al momento, habrá un aumento de entre cinco y 10 centavos en 14 peajes alrededor de la isla.

Estas son las nuevas tarifas:

Nuevas tarifas en peajes

Mudd aseguró que el Plan Fiscal de la ACT busca crear una base financiera para mantener el sistema vial de la Isla, continuar proyectos de construcción y cubrir gastos operacionales. Sin embargo, Pesquera expresó que el dinero se utilizara más para pagar la deuda que para hacer nuevas obras.

“El ciudadano debe saber si esto es para pagar lo que ya se gastó o si es para nuevas inversiones que me van a dar algún beneficio. Al menos, debemos esperar que haya dinero para el mantenimiento de las carreteras, particularmente de las autopistas que son las que pagan peajes”, mencionó Pesquera.