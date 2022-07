Familia recibió queja sobre higiene de menor con autismo embarazada en el 2018 pero no prosperó

El Departamento de la Familia recibió en 2018 una queja sobre condiciones de higiene de la menor de 13 años que con autismo severo que dio a luz el miércoles a una niña producto de una violación por parte de su padrastro, pero no prosperó.

“Hubo en el 2018 un referido que no se fundamentó. Así que, no tenemos antecedentes activos de esta menor. Referidos sobre una negligencia y nada que ver con este asunto de abuso sexual. Se hizo una investigación por negligencia y no se validó. Se discutió con los peritos, con la pediatra y no se validó. Ese referido fue en octubre de 2018. La negligencia hacia lo que fue higiene y no se validó”, dijo la administradora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos a preguntas de la prensa.

“Ese referido se investigó y no se fundamentó porque no se pudieron establecer los criterios de maltrato. No hubo los criterios de peligro presente y peligro inminente en ese momento y no hubo una situación como la que estamos trabajando en este momento”, añadió.

Por su parte, la secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz abundó que en ese momento la menor fue llevada a una pediatra y no prosperó la queja.

“Ese referido no fue bajo el mismo panorama que hay ahora. Este padrastro no estaba en el panorama”, dijo la titular de la Familia.

“Cuando nosotros estuvimos investigando surge de la pediatra que no hay señales de maltrato, la mamá acoge muy bien las recomendaciones. La escuela también trae que en la mamá sí había habido un cambio luego que la menor fue traída a la pediatra. La pediatra indica que hubo unas condiciones con la menor que tienen que ver con su condición porque esta en el espectro de autismo y mamá sigue con esas recomendaciones. La niña sigue yendo bien a la escuela y en el intercambio con el Departamento de Educación se determina o se llega a la conclusión de que la mamá realmente está trabajando muy bien el caso con la menor y está siendo responsable”, añadió.

Las expresiones de las funcionarias se dieron luego de una visita en el Centro Médico de Río Piedras de la menor y su bebé recién nacida, de lo cual solo expresaron que ambas están bien.

“La menor acabamos de verla, está bien. Hablamos con la enfermera, la cuidadora y hablamos también con su médico y se está recuperando luego del alumbramiento”, dijo González Magaz.

En cuanto al futuro de la menor de 13 años y su criatura, el Departamento de la Familia mantendrá la custodia de ambas. Por el momento dijeron evaluar con familiares que estén aptos para asumir las custodias.

Por otro lado, surgió un caso similar de supuesta violación a una menor de edad en Corozal por lo que la administradora de ADFAN aseguró que se activó el protocolo.

“Ese caso me acaba de llegar. Ya fue pasado al área pertinente para verificar si hay un referido o no para atenderlo”, expuso Gerena Ríos.