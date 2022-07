Jorge Bracero: “Iba a morir en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”

El portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero, dio a conocer a través de las redes sociales que la semana pasada sufrió una embolia pulmonar luego de sentirse mal en la marcha que se dio contra Luma Energy en San Juan.

En un extenso relato, Bracero, quien se dio a conocer en las redes sociales luego del huracán María en septiembre de 2017, contó que tuvo que irse del mencionado y tras sentirse peor, decidió ir al hospital.

“Sentía un enorme calor, me comencé a refugiar en las carpas del área. Hubo mucha gente que quería hablar conmigo por primera vez. Nos tomamos fotos , nos desahogamos y luego comenzamos a marchar. En la plaza Colon tuve que parar. Las personas que me vieron al pasar me dieron agua y toalla mojada y siguieron. Yo me quedé. Algo no estaba bien. Decidí irme al carro en el multipisos y fue como caminar en un desierto. “Donde esta el aire?” " que rayos me pasa?” (sic.), explicó.

Ya en una vez llegó al hospital, narró que salió primero positivo a COVID-19 y luego le dijeron que era uno falso positivo.

“Llegue al hospital y creo que presioné todas las quejas que pude pensar y en momentos me llaman. Pruebas y pruebas, un error de otro jorge con Covid me dijeron que yo tenia Covid. Allá voy y me siento afuera a esperar. Mientras hago llamadas a todos los que he contactado para avisarles, me informan que me tienen que rehacer la prueba , ahora salí negativo”.

Además, aseguró que en la institución hospitalaria le dijeron que tenía la oxigenación en 60 por ciento.

“Me entran a emergencia, placas y un MRI después diagnostican bronquitis asmática e hypoxemia( mi oxígeno era 60%). Me suben a un cuarto pero es la curiosidad del internista Gomez que da con el verdadero problema. Me hace una prueba adicional por la hypoxemia y da con el verdadero diagnóstico. Una embolia pulmonar. La arteria que lleva sangre a oxigenar a los pulmones esta tapada, como llevo dos dias asi es un milagro completo que este vivo, bajo toda lógica, iba a morir el jueves en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”.

Jorge Bracero: “Iba a morir en mi casa si no hubiera decidido ir al hospital”. Lee aquí el relato completo que Bracero colgó en sus redes sociales: