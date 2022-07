Luchas internas y visiones disímiles marcan la coyuntura actual del PPD

A mitad de lo que ha sido un año contencioso para el Partido Popular Democrático (PPD) y en aras de la celebración del aniversario del Estado Libre Asociado (ELA) este próximo 25 de julio, líderes populares esperan dejar atrás las diferencias para “abrazar la diversidad” de sus integrantes.

Las diferencias marcadas por las diversas visiones sobre el desarrollo del ELA, las intenciones de candidaturas de cara al próximo ciclo electoral y la merma sustancial en la capacidad de recaudación de fondos desde la colectividad han levantado interrogantes sobre una colectividad que antes contaba con una base política fuerte que ahora parece desvanecerse.

Para el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, la pugna que protagonizó en junio junto al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en torno al presupuesto del Gobierno no era más que un “choque” estándar que surge dentro de la dinámica legislativa de un sistema republicano. “Hay varias cosas en nuestra agenda: una asamblea de reglamento, el debate de la consulta, que estoy a favor de que el partido esté auscultando dónde está la mente del partido, para reconocer y abrazar esa diversidad. Hemos respaldado… que no solo reevaluemos dónde está el bando del ELA, sino que se incluya la independencia y la estadidad”, expresó el representante en entrevista telefónica con Metro.

“Con todos estos populares, el partido tiene que abrazar esa realidad. Es tener la madurez de unirse. Un PPD unido no hay break para el PNP ni oportunidad”, añadió.

En parte, para lograr esa unidad, la colectividad tendría que dejar el tema del estatus nuevamente a un lado y reinsertarse a lo que fue su objetivo inicial, afirmó por su parte el representante popular Jesús Manuel Ortiz, uno de las figuras que ha sonado en la carrera por la presidencia del PPD.

“El único que no es un partido ideológico y su fin no es una forma de estatus es el PPD. Eso es una diferencia que debemos entender y trabajar. No podemos olvidar la razón principal por la que existimos, que es defender la calidad de la gente al enfrentar los problemas del País. Creo que en el camino hemos dejado de defender las causas naturales del PPD y eso nos ha costado como partido”, expresó el legislador durante una entrevista telefónica con este medio.

El presidente del PPD, José Luis Dalmau, no estuvo disponible para entrevista sobre el futuro de la colectividad y sobre la celebración del 70 aniversario del ELA.

Lo que urge en este momento es el tema de la reorganización de la colectividad. Urge atender el tema de la corrupción que ataca de todos lados. Tenemos que devolverle a nuestro partido el tema de la justicia social. — Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis

Los eventos del 25 de julio contarán con mensajes políticos, la inauguración de la Terraza Oeste del Capitolio y un desfile de carrozas y comparsas en los predios del edificio capitolino a partir de las 3:00 de la tarde.