Carmen Maldonado González aclara que no renunciará a su posición como alcaldesa de Morovis

A través de una publicación en sus redes sociales, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del Partido Popular Democrático (PPD), Carmen Maldonado González, dejó saber que continuará llevando las riendas de su municipio, al menos, hasta el 2024.

“Es falso que vaya a renunciar a mi posición como alcaldesa de Morovis. Mientras tanto, que sigan las piedras y el lodo, eso no me intimida ni me desenfoca”, dice parte del mensaje que publicó Maldonado González en Facebook.

Como parte de la declaración escrita, la alcaldesa aseguró que “es lamentable que personajes de difamación y política chiquita, se dediquen a desinformar”.

“He dado las luchas por mi gente moroveña desde el primer día y así seguirá siendo hasta completar mi término como alcaldesa, según fue la voluntad de la gran mayoría del pueblo moroveño hasta el 2024″, agregó la líder popular.

Hace unas semanas, Maldonado González hizo publico su interés en convertirse en la presidenta del PPD.