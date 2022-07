Organizaciones exigen al gobernador la firma de proyecto que evitaría aumentos en el costo de la electricidad

Representantes de diversas organizaciones se reunieron con la secretaria de la Gobernación Noelia García Bardales para entregar una carta en la que exigen la firma del Proyecto de la Cámara 1383, con el endoso de 70 organizaciones profesionales, sociales, comunitarias, sindicales, ambientales y de la diáspora.

“Sin duda alguna, el gobernador tiene en sus manos la mejor opción para evitar un aumento de forma permanente por 40 años, que es una gran diferencia. Los ahorros que vamos a tener actuando correctamente nos permitirían tener los recursos económicos para movernos hacia la fuente de energía renovable, porque para eso hay que tener los recursos económicos. Por otro lado, atendería 18 mil familias que hoy tienen un sistema de pensiones que tienen prioridad de pago por encima de los bonistas. Por lo tanto, el gobernador tiene una oportunidad para firmar un proyecto de ley que realmente atiende el justo reclamo del país”, indicó Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER).

La pieza legislativa, endosada por más de 70 organizaciones de distintos sectores, plantea la reducción del 75% o más de la deuda actual que representaría un ahorro de más de $6 mil millones que son “impagables porque fue una deuda legal”, según el representante independiente Luis Raúl Torres.

“La importancia de este proyecto para el país es que nosotros hemos sufrido ya un 85% en aumento en la tarifa de energía eléctrica alegadamente desde que entró LUMA por los altos costos de combustible. El problema es que si no se aprueba el P. C. 1383 va a venir un aumento que se llama la tarifa fija de la AEE que está en 17 centavos hoy, eso no tiene que ver con el precio de combustible, y que si no se aprueba el proyecto y se aprueba una reestructuración de otra forma, puede haber un aumento en esa tarifa fija entre cinco a ocho centavos el kilovatio/hora adicional”, añadió el representante.

El P. C. 1383 también protege las pensiones de los trabajadores y pretende hacer una transición a la energía renovable.

“(La energia renovable) debe ser uno de nuestros proyectos para transformar el sistema eléctrico y sobre todo también mantener una tarifa por debajo de 20 centavos kilovatio hora que ahora mismo está en 30, pero un aumento como está promoviendo la Junta de Control Fiscal (JCF) es imposible que nosotros eventualmente podamos reducir la tarifa a un nivel accesible para toda la ciudadanía”, aseguró Eva Prados del Frente Ciudadano para la Auditoria de la Deuda.

Prados sostuvo que el P. C. 1383 busca alternativas para el proceso de reestructuración por lo que, aunque el gobernador no se ha expresado al respecto, espera que el primer ejecutivo escuche la propuesta concreta y se ponga del lado del pueblo.

“Estamos ya cansados y cansadas de las injusticias energéticas que tenemos en el país cuando sabemos que la energía es un derecho. No solo nos han privatizado la energía, sino que ahora nos siguen desmantelando el sistema y abarrotándonos con aumentos en la factura de la luz. El P. C. 1383 nos da la apertura para parar esos aumentos y seguir llevando a cabo lo que son las metas de la Ley 17 del mismo gobierno que dice que tenemos que llegar a energía renovable y si no se aprueba el P. C. 1383 nos seguimos alejando de esa realidad”, mencionó Adriana Gonzalez del Sierra Club de Puerto Rico.

Se firme el proyecto en estos días o no, los representantes de organizaciones aseguraron que habrá una manifestación este miércoles, 20 de julio, a las 9:00 a.m. no solamente para evitar otro aumento en el costo de la energía, sino que para pedir también la cancelación del contrato de LUMA Energy.