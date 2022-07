Estas son las claves que llevaron a Boris Johnson a la renuncia como Primer Ministro

El primer ministro británico Boris Johnson presentó este martes su dimisión como líder del partido Conservador al que perteneció luego de una cadena de escándalos que dieron lugar al desplome de su gabinete y de sus apoyos políticos.

Hasta el momento más de 50 miembros del gobierno presentaron la renuncia a sus puestos, entre ellos el secretario de Irlanda del Norte, Brandon Lewis, la secretaria de Hacienda del Tesoro, Helen Whately, y el ministro de Seguridad, Damian Hinds.

“El público espera, con razón, que el Gobierno se conduzca de forma adecuada, competente y seria. Reconozco que éste puede ser mi último trabajo ministerial, pero creo que vale la pena luchar por estos estándares y por eso dimito”, escribió el ministro de Economía Rishi Sunak en su carta a Johnson.

La presión en Downing Street era insostenible y hasta prestigiosos analistas aseguraban que la mascota de la casa de gobierno, un gato llamado Larry, era el mejor candidato para asumir el cargo ante la falta de liderazgo existente.

La crisis paso a paso

Un informe de BBC mundo explicó cuáles fueron los detonantes de este desplome político que pone a Bran Bretaña en el desafío de encontrar un nuevo Primer Ministro lo antes posible. Lejos de lo que se pueda pensar, el mar de fondo de esta renuncia está relacionado con tragos y conducta sexual inapropiada.

“El pasado 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el entonces subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había manoseado a dos hombres en un club privado en Londres. Pincher, quien había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año en medio de una reorganización del Ejecutivo, renunció inmediatamente”, citó el medio. Se supo luego que Pincher estaba relacionado con otros seis casos de conducta sexual inapropiada, algo que Johnson conocía, pero que su equipo negó en varias ocasiones.

“En una entrevista con la BBC, Johnson dijo: “Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente… fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella”, precisó el informe.

Lo que sigue es que, al renunciar Johnson como líder del Partido Conservador deberá realizarse un concurso de liderazgo en el que alrededor de 100.000 miembros del partido elegirán a un nuevo líder. Luego Johnson presentará su renuncia a la Reina Isabel II y ella le pedirá al nuevo líder del partido que forme un nuevo gobierno

Con antecedentes

Este episodio histórico recuerda que no era la primera vez que Boris Johnson capeaba escándalos dentro de su gobierno. Durante la pandemia, en específico en pleno confinamiento, salieron a la luz pública datos sobre fiestas privadas ilegales que el propio primer ministro permitió en su más cercano entorno, algo que comenzó a fracturar los apoyos dentro del partido conservador.

En junio de este año, sobrevivió a un voto de confianza, pero el recuento final de los legisladores que se rebelaron contra él fue mayor de lo que esperaban sus partidarios: el 41% de su propio partido parlamentario se negó a respaldarlo. “Entre otros escándalos, Johnson trató de anular la suspensión de un aliado acusado de mala conducta; perdió dos diputados debido a escándalos sexuales y luego no pudo recuperar sus escaños en las elecciones parciales”, citó CNN.

Contenido relacionado

VÍDEO: La Policía Metropolitana multará a Johnson por violar las restricciones con las fiestas en Downing Street

Del Brexit al Partygate: las decisiones que alejaron a Boris Johnson del poder