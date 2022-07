Joven le lleva de sorpresa el almuerzo a su pareja al trabajo y lo encontró con otra mujer

Una joven descubrió a su pareja siéndole infiel con otra mujer, luego que ella decidiera sorprenderlo y llevarle almuerzo a su trabajo. El registro se viralizó a través de redes sociales luego de ser compartido en TikTok y cuenta con más de 17 millones de reproducciones en la citada plataforma.

La joven identificada como Meidy compartió el registro. En ese sentido, ella llevó el almuerzo a su pareja en un pote de comida, cuando lo encontró abrazando a otra mujer. Ante esto, ella abandonó el lugar.

“Voy a ir a llevar el almuerzo a mi novio, ¿Qué de malo puede pasar?”, señaló la mujer en el video en TikTok, acorde a lo consignado por el periódico mexicano Milenio.

En el mismo registro, muestra los mensajes que le envío el hombre a través de WhatsApp.

“Las cosas no son así, vamos a hablar. No me malinterpretes. Ella es una compañera de trabajo. La estaba abrazando porque está pasando por un momento difícil”, señala en la conversación.

Posteriormente, le pregunta a la mujer dónde se encuentra. “¿Dónde estás? Perdóname, pero trae la comida”, le pidió finalmente.

