Ticketera contrata a exdirector FBI para investigación forense al ciberataque

Los directivos de la empresa Ticketera aseguraron el martes que el ataque cibernético del pasado viernes, que comenzó durante la venta de boletos del cantante Mora, no comprometió información sensitiva de clientes y anunciaron la contratación del exdirector del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Carlos Cases, para hacer una investigación, con la cual puedan encontrar a los responsables.

“Estamos hablando de un ataque de generación de servicios distribuidos (DDoS, por sus siglas en ingles). Es un ciberataque bastante normal que cada vez sucede más y más. Los delitos cibernéticos en los últimos 10 12 años han ido en aumento y eso no va a parar. Este tipo de ataque es el pan de cada día, lo que pasa es que diferencia de Ticketera, las compañías deciden no hacerlo público. Ninguna estructura de tecnología es 100 por ciento infalible, no lo es. Los ciber-delincuentes siempre están un paso adelante y por eso es que es bien importante que las compañías estén siempre monitoreando sus sistemas”, dijo Cases en conferencia de prensa.

“A través de mis 27 años como agente federal en el FBI, incluyendo el ámbito de la ciber seguridad, logré hacer relaciones y contactos con expertos y hemos compuesto un equipo con varios expertos en ciber-seguridad los que nos van a dar la asistencia técnica para meternos en el sistema y ver lo que paso, porque paso y tratar de identificar a los actores o delincuentes que llevaron a cabo este ataque”, añadió.

Se explicó que este tipo de ataque atapona los servidores buscando fallas de seguridad que permitan entrar al sistema para extraer información o sacarlos de servicio.

Según Manuel Morales, fundador de Ticketera, la venta de boletos del cantante Mora en el Coca Cola Music Hall, comenzando el 6 de octubre, abrió a las 9 de la mañana del viernes. A las 9:12, el sistema avisó que estaba caído por exceso de entradas. A las 9:36 de la mañana se confirma que fue un ataque DDoS provenientes de servidores en China. A las 9:50 de la mañana, se decide bajar el servidor para los eventos de Mora y a esa hora se les informa de la situación a los productores del artista y a los administradores de Coca Cola Music Hall en el Distrito de Convenciones.

La situación se resolvió por los técnicos de Ticketera a las 10:15 de la mañana y a las 10:36 comienza la venta de boletos para la primera función, que se vendió en menos de media hora. A la 1:30 se abrió una segunda función que se vendió completa y a eso de las tres de la tarde, se anunció la tercera función que también se acabó.