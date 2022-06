52% de estadounidenses creen que el fin del aborto como derecho federal es un “paso atrás”

El 52 por ciento de los estadounidenses consideran que el fin del reconocimiento del aborto como derecho a nivel federal es un “paso atrás” para el país, según una encuesta publicada este domingo.

El 31 por ciento en cambio considera que la anulación de la sentencia de 1973 del caso Roe contra Wade supone un “paso adelante”. Por su parte, el 17 por ciento de los encuestados consideran que no es ni un paso adelante ni un paso atrás, según el estudio de YouGov para la cadena CBS.

El 59% están en contra de la última decisión del Tribunal Supremo y el 41 por ciento la apoya. Además, más de dos tercios de las mujeres, el 67 por ciento, rechazan la sentencia, mientras que el 33 por ciento la apoya.

De igual manera 56 por ciento consideran que la decisión del Supremo hará que sus vidas sean peores y solo el 16 por ciento creen que serán mejores con esta decisión. Mientras que el 28 por ciento de las mujeres sostienen que no cambia nada.

Manifestación a favor del aporto legal en Estados Unidos. Foto: AP/Ben Gray.

El Tribunal Supremo anuló el viernes por un estrecho margen de 5 contra 4 votos la sentencia Roe contra Wade que reconocía el aborto como un derecho a nivel federal, por lo que ahora cada estado podrá legislar al respecto. Hasta once estados prohíben ya o limitan drásticamente el aborto y once estados más tienen leyes que aún no están en vigor que hacen lo mismo.

Además, el 57% de los encuestados consideran probable que el Tribunal limite el derecho a los matrimonios entre personas del mismo sexo, mientras que el 55 por ciento creen que el siguiente paso será limitar el acceso a los métodos anticonceptivos.

El estudio se basa en mil 591 entrevistas realizadas entre el 24 y el 25 de junio, después del histórico fallo del Tribunal Supremo. Tiene un margen de error de más menos 3 puntos porcentuales.

