Graban a hombre robando en farmacia en Caguas

Un video de un hombre robando en una farmacia Walgreens en Caguas circula en las redes sociales, sin embargo el Negociado de la Policía de Puerto Rico no tienen una querella sobre el incidente.

El hombre se ve recorriendo la tienda con un bulto donde comienza a echar varias artículos de las góndolas a su paso. Posteriormente se acerca a las neveras y toma una chocolatina ante la mirada de varias personas. Una de las personas, que se desconoce si es la que graba el video, le increpa si era él quien estaba amenzando a uno de los clientes. El hombre responde agresivo y posteriormente se va de al lugar.

Circula en redes sociales un vídeo de un hombre robando en lo que aparenta ser un Walgreens, en Caguas. La Policía me dijo que no tienen querella de este incidente. #PuertoRico



Vídeo suministrado. pic.twitter.com/kBrDve0bYM — V. Torres Montalvo 🇵🇷 (@Motinsitepegas) June 12, 2022

“A qué cliente estoy amenazando, tú eres cliente? Yo no estoy haciendo nada malo. Acho, pégate, porque tú no te pegas canto de ma... No me toques tú a mí ca...”, le dice a uno de los empleados del lugar.

Según comentarios de los cibernautas, los hechos ocurrieron en la farmacia Walgreens de la Avenida Degetau en Caguas. Otra persona que dice que presenció el incidente indicó que la Uniformada no llegóa al lugar.