Alcalde de Cataño presenta querella por supuesta intimidación en residencial

El alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo presentó una querella ante las autoridades este sábado en horas de la mañana tras un supuesto acto de intimidación en el área de entrada del residencial Juana Matos en Cataño.

Según el reporte de la Policía, Alicea Vasallo se encontraba en el lugar, cuando escuchó unos disparos. Luego, vio a tres individuos que se transportaban a bordo de un vehículo marca Toyota Corolla, color gris oscuro, y uno de los ellos portaba un arma larga.

Acto seguido, pasó un segundo vehículo frente al alcalde, y este alegó que pudo ver dos individuos y el pasajero le mostró un papel color blanco con manchas rojas, que le provocaron temiera por su seguridad.

La información fue confirmada a Metro por la oficial de prensa de la Policía, Wanda Santana, quien indicó que nadie resultó herido y, hasta ahora, se entiende que los disparos no fueron dirigidos hacia el ejecutivo municipal.

“Si, cerca de donde se encontraba hubo disparos. No fueron dirigidos hacia él y tampoco hubo heridos”, expresó Santana a este medio.

Por su parte, el alcalde Alicea Vasallo expresó que “ante este acto sospechoso e irregular, lo atenderé de forma responsable con las entidades de seguridad necesarias, pero no perderé el enfoque de mi trabajo con el pueblo y señalando lo que esté mal. Reitero, la seguridad de mi pueblo es prioridad. Cataño, con la inmensa mayoría de residentes honestos y respetuosos de la ley, no puede dejarse “gobernar” por los que actúan al margen de ella. Mi compromiso de servicio es mayor, al igual que el de todo el componente de empleados municipales”.

“Dejaré que las autoridades de ley y orden hagan su trabajo de investigación. Por lo tanto, no se estarán ofreciendo expresiones adicionales para no contaminar la labor de los encargados de esclarecer este hecho particular. Que Dios proteja a mi pueblo de Cataño y a todos los que tenemos la dicha de residir en él”, concluyó el alcalde.