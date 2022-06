Exigen que se nombre un comité externo para investigar la muerte de Shannel Colón

Las cinco organizaciones que componen el Comité de Prevención, Acció, Apoyo, Rescate y Eduación (PARE) solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi y a las autoridades locales que nombren un Comité Externo para investigar la muerte de la joven Shannel Colón Ponce en el centro correccional de Bayamón.

En la carta dirigida al gobernador de Puerto Rico, la secretaria de Corrección y la secretaria del Departamento de la Familia que se le delegue a este Comité Externo el hacer una investigación minuciosa sobre este caso. Que dicho Comité también evalúe la posibilidad de que se trate de un homicidio o feminicidio usando como guía las directrices del Protocolo de Investigación sobre Feminicidios en Puerto Rico.

Según se ha reportado, Colón Ponce supuestamente se suicidó el pasado jueves 2 de junio utilizando una bolsa plástica y una sábana.

En un reportaje de Telenoticias, la familia de la joven asegura que la joven fue asesinada en el complejo correccional.

La madre de Colón Ponce, Yahaira Ponce, contó al noticiero televisivo que su hija tenía “arañazos” y que según ella la habían golpeado entre cinco personas.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Corrección, Ana Escobar Pabón, aseguró que se lleva a cabo una investigación sobre los ocurrido con la joven.

Colón Ponce fue arrestada el 21 de abril por hurto de un vehículo dejado encendido en un garaje de gasolina en Santurce.

En en día de ayer, La directora del instituto de Ciencias Forenses, la Dra. María Conte Miller, indicó que aún está pendiente la conclusión de la investigación para conocer cuál fue la causa de muerte de Shannel Colón Ponce, una mujer que se encontraba confinada en el complejo correcional de Bayamón.

Conte Miller confirmó que la autopsia se realizó el pasado 3 de junio.

“El Instituto de Ciencias Forenses realizó el 3 de junio la autopsia de Shannel Colón Ponce. La causa y manera de la muerte de la mujer está pendiente. Las conclusiones de la patóloga se emitirán cuando concluya la investigación de las circunstancias del deceso. Por mandato de ley, le corresponde al Instituto de Ciencias Forenses asumir jurisdicción en la investigación de la causa y manera de toda muerte de una persona que está en custodia del estado. Estamos trabajando diligentemente para concluir este caso, cumpliendo con todos nuestros protocolos para poder emitir una determinación. Por ser esta una investigación en curso, no realizaremos expresiones adicionales en esta etapa del caso”, fueron las declaraciones de la doctora.

Lea la carta aquí:

Estimado señor Gobernador, Sria. de Corrección y Sria. del Departamento de la Familia: Reciban un saludo cordial desde nuestras organizaciones.

Durante toda esta semana nuestro país ha estado siguiendo las noticias sobre la muerte de Shannel Colón Ponce, una joven de 23 años que estaba recluida en la institución correccional de Bayamón. Para nuestra consternación y preocupación, el gobierno aún no ha sido capaz de explicar de manera satisfactoria esta muerte.

El caso de Shannel nos obliga a mirar la manera en la que el estado maneja y atiende a mujeres de grupos poblacionales afectados por la pobreza, la falta de servicios de salud mental y racializados. Esta joven tiene un perfil que es más común de lo que quisiéramos ver en este país porque esas características, sumadas a una situación de pobreza, vulnerabilizan a las mujeres en su vida familiar y comunitaria y también frente al estado y sus agencias de seguridad.

Traemos este caso ante ustedes y ante PARE porque estamos viendo una manifestación de violencia de género que no es tolerable y que no debería existir en medio de un estado de emergencia decretado desde el año pasado. La violencia de género no es solamente la violencia doméstica o la agresión sexual. También se manifiesta cuando el ser mujer, pobre, con discapacidad mental y racializada coloca a una persona

acusada de delito frente a un sistema que no es capaz de garantizar sus derechos humanos y, ni siquiera, su vida.

Nosotras no queremos adjudicar la causa de muerte de Shannel, pero sí queremos traer a su atención los siguientes puntos:

• La falta de acceso a servicios de salud mental, la pobreza y un entorno social violento son elementos que inciden en la vida de muchísimas mujeres y hombres que delinquen en nuestro país. Todavía el estado no ha sabido responder a las necesidades de estas poblaciones ni ha podido garantizar sus derechos humanos para que tengan vidas plenas y en paz.

• Nuestro sistema penal sigue operando con dobles varas a la hora de tramitar arrestos y radicar cargos.

• Nuestro sistema correccional no ha logrado tener los servicios y facilidades que garanticen la salud física y mental de las mujeres privadas de libertad. Mucho menos ha logrado garantizar su seguridad.

• El caso de Shannel es una triste confirmación de todo lo anterior. No solo por el desenlace fatal, sino por la manera en la que el DCR manejó la notificación de su muerte a su familia.

Como integrantes de PARE, estamos solicitando formalmente lo siguiente:

• Que se le garantice a la familia de Shannel el acceso a toda la información actual y futura sobre las circunstancias en las que ocurrió la muerte de ella.

• Que se nombre un Comité Externo y se le delegue el hacer una investigación minuciosa sobre este caso. Que dicho Comité también evalúe la posibilidad de que se trate de un homicidio o feminicidio usando como guía las directrices del Protocolo de Investigación sobre Feminicidios en Puerto Rico. Esta investigación no impide que otras agencias como el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia completen sus investigaciones. También solicitamos que este Comité Externo publique su informe de hallazgos.

• Que se agilice el informe del Instituto de Ciencias Forenses.

• Que se evalúen, mejoren y actualicen los protocolos de ingreso, evaluaciones de salud mental y atención a mujeres privadas de libertad que manifiesten o aparenten tener condiciones de salud mental.

• Que se mejore el sistema de radicación de querellas por parte de las mujeres ingresadas en sistema correccional y por parte de sus familias.

Ya nada devolverá la vida de Shannel y eso es algo con lo que todas y todos tendremos que vivir. Sin embargo, queda una familia que merece respuestas y un país que merece ver que se aprenda de este caso y que se toman las medidas necesarias para que no se repita.

Estaremos atentas a su respuesta.

f/ Sa. Vilmarie Rivera Sierra | Red de Albergues de Violencia Doméstica de Puerto Rico f/ Sa. Vilma González Castro | Coordinadora Paz para la Mujer

f/ Sa. Romelinda Grullón | Centro de la Mujer Dominicana

f/ Dra. Sonia Flores Cortés | Fundación Alas a la Mujer

f/ Lcda. Amárilis Pagán Jiménez | Proyecto Matria

Cc.

Lcda. Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento y Sa. Johanne Vélez, Directora Ejecutiva