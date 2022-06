Secretario de Salud dice que hay personas enfermas de COVID-19 que no lo reportan y van a trabajar

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López dijo el jueves que se enfrentan a dos situaciones complicadas con el tema del COVID-19.

De acuerdo con el titular de la agnecia, la primera situación tiene que ver con personas que salen positivos a COVID-19 en una prueba casera, no lo reportan y se van a trabajar.

“Mira, yo he tenido confidencias de empleados que han ido a trabajar positivo y es complicadísimo poder trabajar con eso, porque no lo vamos a saber. Cuando se comenzó a trabajar con esto de las pruebas caseras, tienen que recordar que hubo una escasez de pruebas y en ese momento, pues entonces comenzó el gobierno federal a que las personas podían accesar a esas pruebas caseras. Y se les ha indicado a todos ellos que suban al ‘barcode’, tomas la foto, pones tu información y nosotros verificamos en el Departamento de Salud. Tengo que decirte, que se están subiendo bastantes pruebas caseras, pero no todas las que se han repartido”, mencionó el secretario en conferencia de prensa.

Al preguntarle si tiene número de cuántas personas enfermas con COVID-19 han ido a trabajar, el secretario mencionó que no tiene los datos, porque las personas no los reportan.

“No quiero generalizar. He tenido confidencias de lugares donde han ido a trabajar enfermos”, insistió.

La segunda instancia, tiene que ver con las muertes de personas de edad avanzada que están en centros de cuido prolongado.

“¿Qué estamos haciendo con los hogares de cuidado prolongado? Estamos dando anticuerpos monoclonal. Se está dando tratamiento y estamos haciendo pruebas. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Mandato de mascarilla y mandato de prueba negativa para visitar a sus familiares. Ah, no tengo la prueba negativa porque es domingo. ¿Sabes qué? Nosotros vamos a tener pruebas aquí disponibles para que te la hagas”, aseguró el secretario.

Además, ordenó que los empleados y/o visitantes tienen que utilizar la mascarilla N-95.

“En el día de hoy yo firmé una circular la ejecutiva en donde se le está diciendo a los 1,200 lugares, de centros de cuidado prolongado, que tienen que tener mascarilla en el N-95 y que no pueden entrar a ver sus familiares si no tienen una prueba, aunque estén vacunados, la prueba tiene que ser de PCR o de antígenos”, añadió Mellado López.

El también doctor rechazó las críticas de los “expertos” que insisten que la agencia no ha hecho lo necesario para atender los aumentos en contagios de COVID-19.

“Seguimos con el sistema de rastreo municipal, como comenzó. No ha bajado absolutamente nada. Seguimos con el sistema de vigilancia genómica. Doctora (Iris) Cardona, la doctora (Melissa) Marzán y yo vamos a presentar los resultados de un estudio que se está haciendo el Departamento de Salud del ‘Long Covid’. Nosotros estamos trabajando todos los días. Todos los días frente al Departamento de Salud se hacen pruebas, nosotros estamos haciendo 23 mil pruebas diarias”, finalizó.