Revocan permiso de uso otorgado para casa rodante en terrenos públicos de Joyuda

La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, anunció la revocación de un permiso otorgado para un “camper trailer” (casa rodante) que ocupaba terreno público en el barrio Joyuda del Municipio de Cabo Rojo.

En la “Revocación de Concesión” se ordena que “cualquier material, equipo y/o estructura construida y/o colocada -autorizada o no autorizada- en la concesión revocada, deberá ser eliminada y removida de las aguas territoriales, los terrenos bajo estas y la zona marítimo terrestre en un término de 10 días calendario.”

Del mismo modo se indica que deberá demoler y remover cualquier estructura con cimientos en un lapso no mayor de 45 días con los adecuados permisos requeridos y aprobados por la Oficina de Gerencia de Permisos. Igualmente, deberá establecer un plan de restauración evaluado y aprobado por el DRNA.

“Continuamos saneando nuestras playas de aquellas situaciones que no se apegan a las leyes y reglamentos. Este caso es un buen ejemplo de lo que podemos lograr cuando las denuncias se tramitan mediante los canales institucionales adecuados. Forma parte de la política pública de esta Administración escuchar los reclamos y denuncias de nuestro pueblo y seguiremos luchando para conservar y preservar nuestros recursos naturales. Sin embargo, debo insistir en que el deber ministerial que nos asigna la Ley 23 de 1972, que funda el DRNA, no es impedir el desarrollo económico, sino velar para que el mismo no impacte negativamente esos recursos. Creemos que ambos pueden coexistir pues nuestras leyes fijan un balance adecuado para ello”, sentenció la titular interina de las agencias ambientales.

El DRNA indicó que tras revisar su expediente se encontró que el pasado 8 de febrero se había otorgado la concesión a Blue Bay Village LLC/Willindy Vega Acevedo, Moisés A. Sánchez Loperena.

“Del expediente no surgen documentos necesarios, como un documento ambiental ni el de cumplimiento con un artículo de la Ley sobre Política Pública Ambiental (Ley 416-2006, artículo 4(B)(3). Tampoco el concesionario presentó evidencia de haberse acogido a una Exclusión Categórica. No obstante, la Resolución R-11-17 de Exclusiones Categóricas, aplicables al momento de solicitar la concesión, establece que la acción propuesta no podrá estar ubicada en áreas con riesgos de inundación, derrumbes o marejadas. Esa área costanera de Joyuda es de alto peligro de inundación por marejadas”, expresó el DRNA en comunicación escrita.

La agencia indicó que “el concesionario realizó construcciones no autorizadas, como la construcción de una verja en tubo galvanizado y tela eslabonada (”cyclone fence”), piso en concreto y tablado en madera, el cual no estaba autorizado por la concesión”.

El DRNA determinó que “la concesión se otorgó sin considerar todos los criterios necesarios o información que no corresponde a la realidad”.

Según reportó el medio EyBoricua, se trata de la casa rodante del exdirector de la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras (ACT), Moisés Sánchez Loperena, la cual aseguran fue removida esta mañana.

Mediante declaraciones escritas, el director de la ACT, Edwin Montalvo, indicó que Sánchez Loperena no estaba en el puesto desde el 2021.

“En estos momentos nos mantenemos alertas ante la situación que lo vincula a una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). A su vez, la situación ha sido inmediatamente referida a la oficina de Recursos Humanos de la ACT, para la evaluación correspondiente.

González Montalvo indicó, desde el 16 de septiembre de 2021, la Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras está presidida por Marco García Gallina, ayudante especial del director ejecutivo”.

(Crédito de la foto: Guarionex Padilla, legislador municipal del PIP en Cabo Rojo)