Lornna Soto pide que le corten el agua por menos tiempo a residentes de Canóvanas

La alcaldesa de Canóvanas, Lornna Soto reclamó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que cambie el horario de interrupción de servicio del agua a sectores de su municipio y Loíza.

Soto solicitó a la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo, que la interrupción del servicio se lleve a cabo de 2:00pm a 8:00pm. Actualmente, Loíza y Canóvanas tienen un plan de racionamiento de 24 horas que comenzó en el domingo. El mismo comenzó a las 2:00pm del domingo hasta las 2:00pm del lunes.

“Hace unos minutos me comuniqué con la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán Crespo donde le expresé mi recomendación y preocupación con el horario establecido para el racionamiento. Tenemos sobre 5 mil estudiantes que están de vacaciones y muchos están en campamentos de veranos que se han tenido que suspender. Tenemos centros diurnos de adultos mayores y centros de cuidos de niños que han tenido que suspender sus servicios por falta de preciado líquido, entre otros. He recibido decenas de llamadas de residentes, líderes comunitarios, religiosos y recreativos quienes me han presentado sus respectivas precipitaciones. Así que le recomendé hacer el racionamiento desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. La cual fue muy bien recibida por Doriel Pagán y que espero tome la decisión hoy”, indicó Soto en declaraciones escritas.

El director de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Roberto Martínez Toledo, informó que a partir del domingo domingo, 5 de junio de 2022, entró en vigor una nueva fase del plan de interrupción de servicio de 24 horas para los clientes que se sirven de la planta de filtros (PF) de Canóvanas, que suple a varios sectores de los municipios de Canóvanas y Loíza.

Martínez Toledo explicó que, “este cambio se produce debido a la falta de precipitación en las tomas de agua de los ríos de Canóvanas y Canovanillas que suplen a la PF Canóvanas”.

La nueva fase del plan de interrupción de servicio comenzaó ayer domingo desde las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta las 2:00 de la tarde del lunes, 6 de junio de 2022, para los abonados del casco urbano de Canóvanas, las urbanizaciones River Garden, River Plantation, Estancias del Río, los barrios San Isidro y Palmarejo, así como los clientes aledaños a la PR-188, la PR-3, la carretera 9959, el centro comercial de los Outlet de Canóvanas y áreas aledañas. En lo sucesivo estarán 24 horas sin servicio y 24 horas con servicio de agua potable.