Biden se reúne con fabricantes de leche infantil por escasez

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá el miércoles con los fabricantes de fórmulas infantiles mientras su administración trabaja para aliviar la escasez nacional mediante la importación de suministros extranjeros y el uso de la Ley de Producción para la Defensa a fin de acelerar la producción nacional.

La Casa Blanca dijo que Biden asistirá a una mesa redonda con los fabricantes ByHeart, Bubs Australia, Reckitt, Perrigo Co. y Gerber. En la lista destaca un ausente importante: Abbott Nutrition, la compañía cuya planta de Michigan se cerró en febrero por problemas de inocuidad, lo que provocó el desabastecimiento en Estados Unidos.

Además de Biden asistirán el secretario de Salud, Xavier Becerra, y el director de Salud Pública, Vivek Murthy. Se espera que durante la reunión el gobierno ofrezca una actualización de su operación para importar fórmula del extranjero e implementar la ley de producción, que data de la Guerra de Corea, a fin de exigir a los proveedores de los fabricantes de fórmulas que prioricen sus pedidos en un intento por aliviar cualquier cuello de botella en la manufactura.

Yury Navas alimenta con leche de fórmula a su bebé José Ismael Gálvez, de dos meses, en su apartamento en Laurel, Maryland, el lunes 23 de mayo de 2022. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP (Jacquelyn Martin/AP)

Esas medidas ayudarán, pero no pondrán un fin inmediato a la escasez de fórmula infantil, que dejó a muchas familias lidiando con estantes vacíos o compras restringidas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), comenzó a concentrarse en la planta de Abbott durante el otoño, mientras rastreaba varias infecciones bacterianas en bebés que habían consumido fórmula producida en esa instalación. Los cuatro casos ocurrieron entre septiembre y enero, provocando dos muertes y varias hospitalizaciones.

Después de descubrir muestras positivas de bacterias raras y peligrosas en varias partes de la planta, la FDA cerró las instalaciones y Abbott anunció el 17 de febrero un retiro masivo en el mercado de su fórmula.

Los reguladores estadounidenses y Abbott anunciaron un acuerdo el mes pasado que ayudaría a allanar el camino para reabrir la planta, pero la producción no se ha reanudado. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios sobre por qué Abbott no participará en la reunión del miércoles.

