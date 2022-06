Activa investigación de federales contra exalcalde de San Lorenzo

El alcalde de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos insistió hoy, miércoles, en que se mantienen activas unas supuestas investigaciones de las autoridades federales contra la administración de José Román Abreu.

“Hay unas situaciones corriendo que ya estaban cuando yo llegué. Desconocemos de qué se trata la investigación, a nosotros simplemente nos piden documentos y nosotros estamos cooperando, pero no se decir de qué se trata, dijo el alcalde en entrevista radial (Radio Isla).

“Por la documentación que nos piden, no creo que tenga que ver con el pasado alcalde, pero no me sorprendería que haya algo en ese sentido”, añadió.