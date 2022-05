Senado conmemora los 100 años de la Radio en Puerto Rico

Como parte de la celebración del Mes de la Radio, el Senado llevó a cabo hoy una Sesión Especial mediante la Resolución del Senado 592, de la autoría del presidente del Alto Cuerpo, José Luis Dalmau Santiago y la vicepresidenta,Marially González Huertas, en reconocimiento y felicitación a todos los que forman parte de la radio puertorriqueña, por cumplir 100 años entreteniendo e informando a Puerto Rico.

Dalmau Santiago destacó que “el Senado conmemora los 100 años de la radio, aniversario de oro. Realmente para nosotros es motivo de satisfacción reconocer esos 100 años con especial motivo a la emisora que comenzó WKAQ con profesionales que siguen haciendo historia. En la era de la información sigue siendo la radio el medio de difusión por excelencia…la radio va más allá…la radio nuestra tiene tanto que celebrar…ha sido un privilegio tenerlos aquí y les deseamos mucha salud y éxito para que sigan haciendo la labor por Puerto Rico”.

La pieza legislativa detalla que en Puerto Rico, la radio llegó formalmente el 3 de diciembre de 1922, con lo cual el país se convirtió en el quinto país de Latinoamérica en lograr tal hazaña. “Con el paso del tiempo, la radio ha sido un medio de comunicación efectivo, presente en la política, el deporte, el entretenimiento y en todos los temas que interesan a la sociedad. Este año, al cumplirse los 100 años de la llegada de la radio a Puerto Rico, es importante reconocer todos los aportes que le ha hecho esta industria a nuestra sociedad”, añade la Resolución.

Durante su turno, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, expresó que “cuando hay emergencia sin duda la radio siempre esta ahí…desde sus inicios es el vehículo de comunicación más eficiente y accesible y se ha diversificado con el uso de internet…la radio de hoy día no es como la de antes poque ha evolucionado, porque el medio mismo ha cambiado. Ahora lllega a más sitios desde las diferentes plataformas que se usan para hacerla más accesible”.

Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón dijo “es un privilegio tener en el mismo recinto a generaciones de propietarios, productores, técnicos, voces que nos han acompañado…en Puerto Rico la radio marcó un momento de vanguardia cuando WKAQ hizo su primera transmisión y creo que sobre todo nuestra vida ha estado marcada profundamente por la radio”

De igual manera, el portavoz de la delegación novoprogresista, Thomas Rivera Schatz , expesó que “hoy que el Senado se convoca para celebrar 100 años de la radio puertorriqueña nuestra reflexión debe ser que la radio no envejece…sin lugar a dudas todos tenemos gratos recuerdos de lo que es la radio. A través de la radio no hay una barrera de generaciones”.

Asimismo, el senador independiente José Vargas Vidot manifestó que “me siento honrado porque la radio ha sido nuestro medio mas leal y fiel, la radio prevalece en su sital para asegurar que todoas y todas tengamos lamoportundiad de hacer juicio y analisis sobre lo que pasa. Les agradezco por su ánimo, consistencia y fortaleza”.

Entre los invitados a la Sesión Especial dijeron presente profesionales de la radio como Luis Antonio Rivera conocido como “Yoyo Boing”; Joe Bruno comentarista deportivo; Giovanni Brignoni; Luis Mejias Roig de WIAC; Lois Santiagode Radio 1120 AM; Jose Luis Fenoyal de Radio Atenas; Victor Vázquez de WABA La Grande; Julia Vello de Radio Grito Lares; Luis Jose Moura Noti Uno Ponce; Concepcion Leon de Guayama AM y FM; Debra Feliciano y Stephen Alvarez de Walo Radio AM; Milly Cangiano; entre otros.