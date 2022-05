Joven baleado en Hato Rey estaba festejando su graduación

El joven de 18 años que fue baleado la madrugada del martes cerca de la urbanización Baldrich en Hato Rey, salía de festejar con amigos su graduación, cuando fue atacado a tiros el Uber en el que viajaba de regreso a su casa.

Según relató el teniente coronel Roberto Rivera Miranda a WKAQ, el estudiante identificado como Max Guiher, se graduó con honores y es una promesa del deporte. Indicó que luego de compartir con amigos, se encontró con una amiga y posteriormente pidió un Uber para regresar a su casa cuando fue atacado por sicarios que lo alcanzaron en dos ocasiones en la espalda.

El teniente dijo que el incidente ocurre cuando una guagua blanca se acerca al uber conducido por un hombre de alrededor de 62 años, quien describió al atacante como otro joven de alredero de 18 años. El conductor del Uber aceleró, pero las balas entraron por la parte de atrás del vehículo, hiriendo al joven en la espalda. Producto del impacto, le colapsó uno de sus pulmones y ha sido intervenido quirurgicamente, explicó el teniente. Fue el conductor quien lo lleva hasta la sala de emergencias del Hospital Pavía en Hato Rey donde fue estabilizado. Posteriormente fue trasladado al Centro Médico de Río Piedras

“Eso fue a eso de las 5 de la mañana. Pero él primero estuvo en la actividad de lo que es la graduación y lo que tiene que ver con esa actividad y posterior a eso sale con una joven a seguir compartiendo en otro negocio en el area de San Juan. A eso de las 4 (de la mañana) pide un uber que lo regrese a su casa”, dijo.

“Conocemos que es un joven con honores, es un atleta, un joven con un gran futuro. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se recupere porque, de lo que estamos obteniendo, sabemos que es un gran ser humano”, añadió.

Al momento, las autoridades esperan que el joven se recupere para poder entrevistarlo. No descartan que se trate de un ataque por celos. Sin embargo, no apuntan a que haya sido un intento de carcajacking porque no hubo un anuncio de asalto. Esperan también verificar unas cámaras cercanas a los negocios donde compartió para corroborar si la guagua donde se transportó el atacante lo venía siguiendo o incluso si estuvo estacionada en el lugar.

“Nosotros no hemos podido todavía entrar a esa faceta de poder entervistarlo para ver qué pudo observar, quién es esta joven con la que el compartió porque tenemos que seguir ampliando ante la situación de que no vemos un anuncio de robo y nada , pues tenemos que ampliar la investigacion”, sostuvo.