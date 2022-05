Policía ocupará la barriada Morales hasta que logre arrestar a quienes dispararon contra agentes

La Policía ocupará la barriada Morales, en Caguas, hasta que arreste a todas las personas involucradas en el tiroteo de esta mañana en que resultó herido un agente de la Uniformada y se esclarezca el asesinato de Margarita Rodríguez Morales, una maestra de 73 años, el pasado domingo.

“Estamos en la gestión para esclarecer totalmente el caso de Margarita Rodríguez Morales. No va a quedar impune. Ya comenzamos con los tres de ayer que arrestamos. Vamos a continuar con los que estaban envueltos en ese tiroteo. Eso es lo que tenemos hasta ahora en la barriada Morales y no nos vamos de la barriada Morales hasta tanto y en cuanto esclarezcamos el caso de Margarita y la persona que le disparó a mis policías se entregue”, afirmó el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

López Figueroa destacó la gestión que realizó la Policía tras el asesinato de la educadora, que resultó en el arresto y presentación de cargos contra tres hombres.

De acuerdo con la Policía, José Antonio Gautier Medina, de 18 años, Jared Rosario Echevarría, de 25, y Brian Haniel Sierra Fernández, de 22, realizaron disparos de carro a carro a lo largo de varias vías de Caguas, provocando la muerte de Rodríguez Morales. Los tres arrestados permanecen desde anoche en una cárcel de Bayamón.

“No obstante, nos faltan varios individuos de esa noche que provienen de la barriada Morales, la cual vamos a tener ocupada indefinidamente. Esta madrugada íbamos a hacer un allanamiento y ahí abrieron disparos en contra de mis policías, resultó uno de mis policías herido en un brazo por herida de bala. Eso no lo vamos a permitir en ningún lugar de Puerto Rico”, afirmó López Figueroa.

El gobernador Pedro Pierluisi, por su parte, criticó la falta de “civismo” que demuestran las “gangas” criminales.

“Abren fuego irrespectivamente de que haya personas transitando por un área, es un salvajismo realmente. Yo soy el primer que creo en la rehabilitación, pero cuando veo esas atrocidades se me revuelca el alma. Así que lo que puedo comentar particularmente en cuanto al incidente en Caguas es que la policía intervino nuevamente inmediatamente. Comenzaron los arrestos y hoy mismo estaba nuevamente estaba interviniendo nuevamente. Hay cosas aquí que no es que no se puedan evitar, pero son imprevisibles. Cuando surge la violencia, ya la Policía no tiene más alternativa que defendernos, poner su vida en riesgo, y lo están haciendo de una manera ejemplar”, planteó el primer ejecutivo.

El mandatario aludió a que las iniciativas de su administración a través de agencias como el Departamento de Educación y el Departamento de la Familia están dirigidas, precisamente, en la reducción de la pobreza y un incremento de la calidad de vida.

“La solución a largo plazo, desde mi punto de vista, tiene que ver con la raíz del crimen, por qué desde bien jóvenes se desvían, por qué caen en esto, en organizaciones criminales y utilizando la violencia. Eso es lo que estamos combatiendo al mejorar nuestro sistema de educación pública, al combatir la pobreza, porque hay veces que aquí esto emana también de una calidad de vida terrible que tienen algunos en Puerto Rico desde muy pequeños, no tienen modelos a seguir. Hogares claramente disfuncionales es una problemática social que enfrentamos”, manifestó Pierluisi.