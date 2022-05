Luis Fortuño y Sila Calderón ofrecen sus recetas para combatir la corrupción pública

“Esto es una tragedia para nuestro país”.

Con esa frase, la exgobernadora Sila Calderón describió el escenario que atraviesan actualmente las esferas gubernamentales ante los interminables casos de arrestos de alcaldes y legisladores e investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios del más alto nivel en el aparato estatal.

Calderón participó hoy junto al también exgobernador Luis Fortuño de un foro convocado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), denominado “De la ilusión al fraude, no a la corrupción”.

“Aquí iba a revelar algo que nunca dije. Cada nombramiento pasaba por la mano de los federales antes de ser nombrado. Todo el mundo. Todos mis nombramientos pasaron por manos federales antes de ser nombrados. Eso yo no lo anunciaba, pero así fue. Se están enterando hoy los exmiembros del gabinete que así lo hacíamos”, dijo Fortuño a miembros de la prensa previo a su participación en el foro.

El exmandatario indicó que “por lo menos uno” de los candidatos que consideró seriamente para dirigir una agencia fue descartado tras el ‘background check’ a nivel federal.

“El gobernador decide a quién quiere a nombrar y a quién quiere retirar también, y puede retirarlo. Y no tiene que dar explicaciones. Pero yo lo hacía para tener un segundo nivel de seguridad. Y vuelvo y repito, funcionó perfectamente”, afirmó Fortuño.

Calderón, quien en 2000 se convirtió en la primera mujer gobernadora en la historia de Puerto Rico, presentó ante el CCPA 11 recomendaciones para prevenir e identificar la corrupción pública, tales como el ofrecimiento de seminarios y cursos de ética obligatorios a todos los empleados públicos, acompañados de exámenes que deban aprobar para retener los puestos.

“No se trata entonces de reclamar lealtad personal, se trata de exigir fidelidad a la ciudadanía. Es cuestión de ser absolutamente estricto con todos los funcionarios que deben estar meridianamente claros que es una falta y fuera”, expresó Calderón en el foro, donde manifestó que la principal razón para aspirar a la gobernación, dejando a un lado la alcaldía de San Juan, fue combatir la corrupción pública que manchó la administración de Pedro Rosselló en la década de 1990.

La exgobernadora, asimismo, planteó que deben reforzarse el presupuesto y los adiestramientos en el Departamento de Justicia, así como revisar las leyes de permisos para asegurarse que facilitan el desarrollo mientras cumplen la función de proteger los recursos naturales.

En el encuentro organizado por el CCPA, el profesor de Administración Pública Víctor Rivera Hernández, recalcó que, de los pasados ocho gobernadores, solamente las administraciones de Calderón (2001-2004) y Fortuño (2009-2012) se han liberado de acusaciones de corrupción a un alto nivel. El también abogado puntualizó que la corrupción no se puede combatir únicamente a través de legislación, sino que requiere un enfoque “multifactorial”.

Sila Calderón Calderón gobernó a Puerto Rico entre 2001 y 2004. (Suministrada)

Fortuño, por su parte, coincidió con Calderón en la necesidad de simplificar y reducir los trámites requeridos para obtener permisos, al tiempo que enfatizó la importancia de fortalecer la colaboración con las autoridades federales.

“Nosotros no tuvimos estos problemas en ningún momento, pero teníamos una asociación bien cercana entre las agencias federales y estatales trabajando juntos y eso es importantísimo”, indicó Fortuño, quien recordó que, durante su gobernación, las reuniones con agencias federales se realizaban trimestralmente, al tiempo que aludió a un ‘task force’ que se creó para supervisar el uso de los fondos ARRA (American Recovery and Reinvestment Act).

El exgobernador también abogó por un sistema que facilite las confidencias a las autoridades.

Fortuño, además, descartó que su política de reducir el tamaño del aparato estatal –plasmada en la Ley 7-2009– haya derivado en un gobierno con menos recursos para la fiscalización de los procesos y, paralelamente, hubiera abierto la puerta para una mayor dependencia en la contratación de servicios.

Los seis alcaldes y exalcaldes arrestados desde diciembre del pasado año han sido acusados a nivel federal de recibir comisiones ilegales producto de contratos de servicios.

“No, eso no es cierto. No es cierto que ha habido un aumento en la contratación pública por esa razón, eso no es cierto. Aquí sabíamos que sobraba personal y eso todo el mundo lo dice cuando está en privado y después no se atreven a decirlo en público”, sostuvo el exmandatario a la prensa.

La semana pasada, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, junto a sus representantes legales, reveló que está preparada para enfrentar una acusación de incurrir en delitos electorales ante una presunta aportación de un banquero venezolano. Vázquez Garced, alegadamente, habría realizado gestiones oficiales para beneficiar al banco, Bancrédito International Bank & Trust, a cambio del donativo electoral.

Hasta la fecha, Aníbal Acevedo Vilá ha sido el único gobernador o exgobernador arrestado.

Asimismo, el pasado 5 de mayo, un recaudador y amigo del gobernador Pedro Pierluisi se declaró culpable en el Tribunal Federal por diseñar un esquema de corporaciones sin fines de lucro para ocultar la identidad de los verdaderos donantes a un supercomité de acción política (Super PAC). En la vista donde hizo alegación de culpabilidad, el recaudador, Joseph Fuentes Fernández, confirmó la versión de fiscalía de que uno de los beneficios que se derivaban del esquema era evitar cuestionamientos cuando los donantes o sus empresas recibieran contratos públicos.

A pesar de que Fuentes Fernández actuó en concierto con otras personas, según se desprende de su declaración de culpabilidad, Pierluisi ha rechazado que él u otros miembros de su círculo cercano se encuentren bajo investigación.

“Habría que ver de qué se trata exactamente, qué fue lo que ocurrió. Y se supone que los PAC son independientes. O sea, que si es alguna actuación independiente, pues no tienen nada que ver con la campaña del gobernador”, opinó Fortuño, al tiempo que se abstuvo de comentar sobre la inminente acusación contra Vázquez Garced.

Calderón, por su lado, también evitó expresarse directamente sobre casos particulares.

“Es bien importante para nosotros que nuestro gobierno sea como somos nosotros los puertorriqueños, honestos”, subrayó la exmandataria.