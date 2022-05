FEMA avala los primeros dos proyectos de reconstrucción sometidos por Luma Energy

Más de 11 meses luego de convertirse en operador del sistema eléctrico, Luma Energy recibió la aprobación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para los primeros dos proyectos de obra permanente en la red.

De momento, la entidad federal avaló las propuestas que FEMA sometió para reparar y reemplazar el alumbrado público en Maunabo y Aguada, proyectos que, de manera combinada, tienen un costo que ronda los $30 millones, según se indicó en una rueda de prensa.

Ante la consideración de FEMA quedan unos 14 proyectos que cuentan con un alcance de trabajo (SOW) detallado y que podrían ser aprobados antes del 30 de junio, mencionó Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR 3).

Además, hay otros 166 proyectos relacionados con el sistema de transmisión y distribución –el área que administra Luma Energy– que recibieron el aval del Negociado de Energía pero que aún no cuentan con el SOW detallado que exige FEMA para considerarlos y autorizar la obligación de fondos.

Para la reparación de luminarias en vías públicas en todo el país, Luma Energy estima que se necesitará concretar proyectos por un valor ascendente a $1,000 millones, por lo que el anuncio de hoy, correspondiente a las obras en Aguada y Maunabo, representaría cerca de un 3% del trabajo por realizar.

En total, FEMA asignó unos $9,500 millones para las obras de reconstrucción del sistema eléctrico, entre los que se incluyen fondos para el área de generación, todavía en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Tenemos 182 proyectos frente a FEMA y hemos estado trabajando en esa lista de proyectos, incluyendo obras de ingeniería en los elementos más significativos de la infraestructura, como las subestaciones (eléctricas) y líneas de transmisión. El beneficio principal del alumbrado público y su infraestructura asociada, que son postes de distribución secundarios, es que proveen un incremento muy necesario en seguridad, hacen una diferencia real en la vida de las personas y su seguridad. Podemos también empezar (los proyectos) ahora, mientras continuamos las fases de ingeniería y adquisición de servicios en las inversiones más sustanciales”, sostuvo el presidente de Luma Energy, Wayne Stensby, al preguntársele por la decisión de priorizar las labores de alumbrado público.

Entre los 16 proyectos con un SOW ante la consideración de FEMA, se encuentran cuatro subestaciones, incluyendo trabajos de reparación en la de Cataño, que representa la obra más cuantiosa, con un costo de $25 millones.

Además de Maunabo y Aguada, otros municipios que verían reparado su alumbrado público a raíz de los proyectos ya sometidos a FEMA incluyen a Guánica, Lajas y Luquillo, según una lista que suministró el COR 3 hace un mes.

“(Estoy) alegre y entusiasmado por que la reconstrucción eléctrica de Puerto Rico sobre el tema de los focos vaya a comenzar por el pueblo de Aguada. Fue una de las solicitudes que estuvimos haciendo tanto a Luma como al gobernador (Pedro Pierluisi). En lo que Aguada respecta hay cerca de 6,000 luminarias que se van a estar cambiando. Eso es significativo y cambia lo que es el tema de la seguridad en nuestro pueblo y lo que es el pedido de la ciudadanía”, sostuvo en la rueda de prensa el alcalde aguadeño, Christian Cortés.

Luma Energy precisó que en Aguada se repararán y reemplazarán unas 6,655 luminarias, mientras que en Maunabo serán 2,428.

“Igualmente, la petición a este servidor ha sido (reparar) la luminaria, mayormente en los campos, en lugares donde la población mayormente es de envejecientes. Esto ha sido un trabajo coordinado también con (las oficinas municipales de) Manejo de Emergencias y Obras Públicas, para identificar las áreas más vulnerables para que sean atendidas con este proyecto”, dijo, por su parte, Ángel Omar Lafuente, alcalde de Maunabo.

Ferdinand Cardona, director de Alumbrado Público de Luma Energy, resaltó que los postes de alumbrado que se instalen con fondos de FEMA cumplirán con los estándares de la industria, lo que implica que resistirán vientos de hasta 160 millas por hora, el equivalente a un huracán categoría 5. Los postes que fueron derribados o dañados hace casi cinco años por el huracán María, un fenómeno de categoría 4, estaban diseñados para aguantar vientos de 90 millas, destaco Cardona.

Según Cardona, el trabajo en ambos pueblos tomará “meses” en completarse. Maunabo y Aguada fueron seleccionados como los primeros pueblos al tomar en cuenta que no habían sido “impactados” previamente por proyectos relacionados a la infraestructura eléctrica, y considerarse otros factores como la población de adultos mayores, los niveles de criminalidad y la presencia turística.

La jefa de Ingeniería de Luma Energy, Shay Bahramirad, puntualizó que para los trabajos en Maunabo y Aguada FEMA otorgó unos $800,000 para labores de mitigación. Laboy, en tanto, preciso que esos fondos para mitigación son adicionales al monto de las asignaciones aprobadas originalmente y que igualmente se podrán solicitar en proyectos futuros, lo que incrementaría la cantidad de fondos federales que, en última instancia, recibirá Puerto Rico para la reconstrucción.

Stensby señaló que los contratos con las “empresas puertorriqueñas” que se contraten para los proyectos de iluminación en Maunabo y Aguada se anunciarán “en las próximas semanas”, tras lo cual arrancarían los trabajos.

“Del papel a la acción”

Aunque la asignación de FEMA para la red eléctrica de Puerto Rico se anunció en septiembre de 2020, Laboy defendió el flujo de los trámites que permitieron que casi dos años después se aprobaran las primeras obras.

“Todos queremos que esta reconstrucción ocurra lo más rápido posible, pero hay que señalar que los fondos (para el sistema eléctrico) no se hicieron disponibles hasta septiembre de 2020. No se podía comenzar antes porque los fondos no estaban disponibles. Obviamente, en el caso de Luma empiezan en junio de 2021. Por eso recalco que en el papel tenemos mucho dinero, y que es un proceso complicado y hay un compromiso de FEMA de seguir mejorando ese proceso para que esto pueda avanzar. Anuncios como el de hoy demuestra que, del papel, ya está yendo a la acción”, subrayó Laboy.

De acuerdo con Laboy, existe un “compromiso” de FEMA de aprobar los 14 proyectos de transmisión y distribución pendientes de respuesta antes que culmine el trimestre de abril a junio.

“Hay varios proyectos de subestaciones que incluye Cataño, Vieques, Culebra. Hay también proyectos en casos de postes y otros proyectos de alumbrado público”, dijo el funcionario.

“Luma va a estar sometiendo la nueva ronda de proyectos con SOW detallado. (Son) 42 proyectos que van a estar sometiendo ante FEMA con el nivel de detalle que ellos necesitan para las evaluaciones ambientales y de preservación histórica y también para posible dinero adicional de mitigación de riesgos”, indicó Laboy.

Paralelamente, Laboy aludió a ajustes que COR 3 ha acordado con FEMA con respecto a las solicitudes de proyectos con el objetivo de agilizar la evaluación.

“Uno es que muchos de los equipos que se van a estar comprando para la reconstrucción eléctrica va a tomar mucho tiempo para llegar a Puerto Rico. Son equipos que se tardan, de ordinario, meses en llegar y ahora con la situación a nivel internacional pudiese tardarse más. Ya hay un entendido con FEMA que le va a permitir, en este caso a Luma y la AEE, poder ordenar equipos para que no se siga atrasando la situación y entonces estén a merced de que se tarde mucho en llegar”, indicó el jefe de COR 3.

“Otra cosa que, en este caso Luma, le solicitó a FEMA con el apoyo del COR 3 es qué pasos se tienen que hacer en paralelo y no en serie. Eso es bien importante porque es eficiencia, sin menoscabar la necesidad de cumplir con todos los requisitos que FEMA nos exige. Hay que cumplir con todos los requisitos pero hay maneras eficientes de hacerlo y una de ellas es hacer pasos en paralelo y eso Luma lo presentó”, dijo Laboy.

En el caso del sistema de generación, hasta hace un mes la AEE había sometido ocho SOW a FEMA, según un comunicado de COR 3, para proyectos que atienden reparaciones en las centrales de Mayagüez, Cambalache, Aguirre, San Juan y Palo Seco.