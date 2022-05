Candidata a la alcaldía de Hatillo denuncia irregularidades en elección especial

La candidata a la alcaldía de Hatillo, Nur M. Vales, denunció hoy irregularidades en el proceso eleccionario que se lleva hoy en el municipio para seleccionar el sustituto de José Ángel “Chely” Rodríguez Cruz, quien renunció a su puesto por problemas de salud.

En Facebook Live, la aspirante a la poltrona municipal denunció falta de funcionarios, particularmente en la Unidad 3 de la Escuela Lorenzo Coballes Gandía, su colegio electoral. Aseguró que esto provocó largas filas y que los electores desistieran de ejercer su derecho al voto.

¨En esa Unidad donde yo voy a salir favorecida, la Comisión Estatal de Elecciones no puso los funcionarios necesarios para poder atender todos los electores. Me han notificado que muchos electores se fueron. Tengo entendido que ya se resolvió la situación y tuvieron que abrir a última hora un colegio para atender la situación. Así que yo le exhorto a todos los hatillanos que regresen a votar, no permitan que la democracia en este país se afecte”, expresó.

Denunció además que hay unos “funcionarios electos” que están en la unidad donde ejerció el voto.

¨No hay ninguna razón por la que deban estar ahí. Yo voy a estar bien pendiente de esos números”, apuntó.

Nur Vales se enfrenta a Carlos Román Román en la contienda por la silla municipal.