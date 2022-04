“El que no tiene hechas, no tiene sospecha”, Carmen Yulín le dice a Miguel Romero que haga una declaración jurada negando acuerdos con JR Asphalt

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, le dijo al actual alcalde, Miguel Romero, que hiciera una declaración jurada diciendo que, durante su incumbencia como senador, nunca realizó acuerdos con la empresa JR Asphalt para que esta realizara labores de repavimentación en el Distrito 2 de San Juan al que Romero representaba en el Senado antes de pasar a la alcaldía.

“Una alegación puede ser que eso es un donativo de campaña de una compañía. Los donativos de campaña de una compañía, en el foro local, están prohibidos por ley. Una compañía no puede donar absolutamente nada”, indicó Yulín Cruz en una entrevista con WAPA Radio.

La exalcaldesa cuestionó el por qué Miguel Romero borró de sus redes sociales fotos donde, alegadamente, se evidencia a la compañía realizando trabajos en San Juan.

“El que no tiene hechas, no tiene sospecha. ¿Por qué el alcalde quita eso de sus redes sociales? Hay muchas preguntas e interrogantes que el alcalde tiene que contestar”, señaló la exalcaldesa, quien le sugirió a Miguel Romero haga una conferencia de prensa para aclarar todas las preguntas que han surgido. “Que haga una declaración jurada diciendo: Durante mi incumbencia como senador yo nunca negocié con ningún representante de la compañía JR Asphalt para que no pusiera brea en ningún lugar del municipio de San Juan”, sentenció Yulín Cruz en la entrevista radial.

Según reportó, Las Noticias de TeleOnce, una fuente les indicó que las autoridades federales investigan un supuesto acuerdo entre el alcalde de San Juan y la empresa JR Asphalt para que esta realizara labores de repavimentación en el Distrito 2 de San Juan al que Romero representaba en el Senado antes de pasar a la alcaldía. En el reportaje se indica que supuestamente se acordó repavimentar esta zona a cambio de favorecer a la compañía con contratos del Municipio cuando este resultara electo alcalde.

En el reportaje se indica que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga si los trabajos de repavimentación de calles en el sector Tras Talleres en el verano del año 2020 fueron parte del supuesto acuerdo.

Romero negó haber realizado algún acuerdo con las empresas involucradas en escándalos de corrupción en otros municipios y aseguró que ninguna tiene contratos con el Municipio de San Juan.

Tras la publicación del reportaje, el alcalde de San Juan emitió declaraciones escritas en las cuales niega la información.

“Rechazo cualquier señalamiento o vinculación por asociación o referencia sin base alguna, con cualquier acto en nuestra administración municipal que se aleje del rigor legal y reglamentario en el manejo de fondos y propiedad pública”

“Aprovecho para reafirmar que todos los procesos de selección y contratación para la repavimentación de carreteras que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan se realizan utilizando el mecanismo formal de subasta pública, el cual no provee para la participación del alcalde, o de cualquier otra persona o funcionario que no sea miembro de dicha Junta de Subastas. Además, cabe señalar que la Junta está compuesta, entre otros, por miembros de la pasada administración y por funcionarios que no tienen vinculación alguna con la campaña electoral del año 2020. En adición para promover la transparencia, los procesos de subasta son públicos, razón por la cual, se transmiten en vivo a través de internet. Las personas o entidades que al momento han sido señaladas en la comisión de posibles actos de corrupción en otros municipios de nuestra isla no tienen contratos con el municipio de San Juan, ni le rinden servicios ni directa ni indirectamente a nuestra Ciudad”, lee el comunicado.