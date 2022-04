Padre de bebé alegadamente abandonada en Santurce dice quiere su custodia

El padre de la bebé que alegadamente fue abandonada en el patio de la casa de sus abuelos paternos en Santurce aseguró quiere su custodia.

En una entrevista con Las Noticias (TeleOnce), Yon Albert Arias, el padre de la menor, alegó tener relación con su hija y que los viernes en las noches, Elianni Bello Gelabert, madre de la niña, la deja a su cargo.

Según indicó Yon Albert Arias a Las Noticias, la noche del jueves 7 de abril, a eso de las 8:40 p.m., Elianni Bello Gelabert, se presentó a la casa del padre de la niña y le pidió que la llevara al médico, sin confirmarle si esta presentaba algún problema de salud. Sin embargo, Elianni Bello Gelabert decidió quedarse con la niña esa noche.

Yon Albert Arias alega que, antes que Elianni Bello Gelabert se fuera con la bebé, la joven sostuvo una discusión con la madre de Yon Albert Arias. La discusión provocó que la abuela de la niña fuera llevada a sala de emergencia, donde le dieron el alta en horas de la mañana.

Ambos, el padre y abuela de la menor, dicen que se enteraron del incidente cuando fueron contactados por la policía.

Por su parte, el abogado de Yon Albert Arias, indicó a Las Noticias que no se le pueden imputar cargos a su cliente, ya que no estaba presente al momento de los hechos.

“Él no estaba presente. No se le puede imputar un delito donde, claramente, no tiene una intención. Él estaba en el hospital en esos momentos”, explicó el abogado.

Yon Albert Arias dijo que no sabía que Elianni Bello Gelabert había sido desahuciada de su casa y que, además, la había ayudado económicamente en los pasados meses.

“A la trabajadora social, por favor, que me devuelva a la bebé. No me la quieran poner difícil. Yo la necesito conmigo, porque yo soy su papá. Para un niño es mejor estar con su familia”, añadió en Las Noticias asegurando que tiene un espacio listo para que la niña pueda quedarse.