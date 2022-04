Lyn May asegura que Anitta le robó su icónico baile

Anitta se ha popularizado gracias a su famoso baile, el cual se viralizó en TikTok y, aunque parezca imposible, Lyn May aseguró que la cantante brasileña le robó su coreografía.

En una alfombra roja, la exvedette reveló que ella fue la que impuso estos pasos de baile y no Anitta como todos pensamos.

“Ella me copió a mí, porque yo empecé primero, todas me copian porque no saben hacer nada”, expresó la cantante y actriz.