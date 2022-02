Ataques con explosivos en Colombia dejan varios heridos

BOGOTÁ (AP) — Al menos ocho personas resultaron heridas en múltiples ataques con explosivos registrados el miércoles en Colombia, informó el Ministerio de Defensa.

Las autoridades señalaron como presunto responsable al Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa del país, luego de que anunciaran un incremento de su accionar armado como parte de una retaliación al gobierno.

En Santander fue activado un artefacto explosivo que hirió a seis empleados del Estado que hacían arreglos en una vía que conduce a Bogotá. Los civiles están siendo atendidos en centros de salud.

En Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, se activó en la madrugada una carga explosiva en el anillo vial de la ciudad causando la muerte de una canina experta en explosivos e hiriendo a una policía. Otro artefacto fue detonado de manera controlada por las autoridades en la ciudad.

El ejército indicó que evitaron dos ataques más que pretendía realizar al “ELN contra la población y la fuerza pública” en vías cercanas a Cúcuta y donde encontraron banderas de la guerrilla.

En César, al norte del país, un artefacto explosivo fue detonado en un puente vial que comunicaba dos poblaciones dejándolas incomunicadas. No se reportaron lesionados. La policía continúa en el lugar en busca de más explosivos.

La víspera los medios locales reportaron sobre un supuesto comunicado del ELN en el que advertía que iniciaría un “paro armado” entre el 23 y el 26 de febrero y pedía a la población “evitar desplazamientos por razones de seguridad” y sólo “movilizarse por razones humanitarias” como emergencias hospitalarias o funerarias. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente la veracidad del comunicado.

Sin embargo, el gobierno aseguró que el ELN puso en marcha un paro armado -cuando un grupo al margen de la ley anuncia restricciones a la libre movilidad bajo amenaza- y reforzó la seguridad en todo el territorio.

“El ELN, cuyos cabecillas desde Venezuela y Cuba cómodamente y cobardemente planean acciones en contra de los colombianos con artefactos explosivos buscando afectar la libre movilidad”, indicó a la prensa el ministro de Defensa, Diego Molano. Venezuela ha negado cualquier apoyo a la guerrilla.

Molano aseguró que los ataques tienen “fines electorales” ya que se acercan las elecciones legislativas del 13 de marzo y las presidenciales del 29 de mayo.

“Lo hacen con propósitos electorales para influir para que se les abran esas falsas negociaciones de paz, que no creen pero que sí utilizan, o para que algunos candidatos les den perdones”, indicó el ministro.

El presidente Iván Duque se levantó de la mesa de negociación con el ELN en enero de 2019 después de que la guerrilla atentó contra una escuela de policía, ataque en el que murieron 22 personas.