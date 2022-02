Educación asegura que el maestro que faltó y no pueda evidenciar su “flú”, no cobrará

El secretario interino de Educación, Eliezer Ramos Parés dijo el viernes que si un maestro no puede evidenciar que estuvo enfermo durante el “teachers Flú”, no cobrará.

“Ahora mismo de lo que estamos hablando es día no trabajado, día no cobrado”, dijo Ramos Parés a preguntas de la prensa.

“Habrá quién pueda demostrar que estuvo enfermo y sin duda alguna no se le va a penalizar por esto. Pero el resto de las personas, el que quiera utilizar su momento para manifestarse y utilizar el estar fuera de su área de trabajo como parte de la protesta, pues obviamente todos sabemos lo que implica eso, que es que no voy a trabajar”, añadió.

Las expresiones del funcionario se dieron a su llegada a El Capitolio donde el Senado lo citó para explicar sobre unos contratos relacionados al supuesto cierre de escuelas. Sobre este particular, Ramos Parés afirmó que “el contrato está en la página de internet del Departamento de Educación para el escrutinio de todo el mundo, me siento satisfecho por el trabajo que se ha estado realizando por estos últimos once meses”.