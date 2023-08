Orlando Bloom se desnuda para la nueva serie de Netflix “Easy”

Expandir Reproducción automática 1 de 3

Luego de ver las fotos de Orlando Bloom, sin ropa, en Italia, no es de sorprender que el actor no tema a mostrar su desnudez.Probablemente en aquellos días de agosto, el protagonista de “Piratas del Caribe” mejoraba su bronceado para futuras actuaciones en “Easy”. Orlando Bloom causó gran polémica al ser retratado desnudo en las playas italianas. Esta nueva comedia de Netflix reúne a diferentes personajes con historias desarrolladas en Chicago. Las experiencias con el amor, el sexo, la tecnología y cultura son sus temas principales. Y en el episodio “Utopia”, podemos ver al británico de 39 años en una escena que elevará la temperatura de los espectadores. El británico de 39 años interpreta a un hombre llamado “Tom”, que junto a su pareja “Lucy” (Malin Akerman), decide romper la monotonía de su relación y participar en un encuentro sexual para tres. Thank you for all the nice notes and love for EASY! ❤️❤️❤️A photo posted by Joe Swanberg (@joeswanberg) on Sep 24, 2016 at 12:16pm PDTPara elegir a su tercer acompañante, deciden buscar en la famosa aplicación de citas, Tinder. Sin embargo, terminan confiando su intimidad a una conocida: “Annie”.Kate Miccuci, a quien muchos recuerdan como la tímida novia de “Raj” en la serie “The Big Bang Theory”, es la otra estrella de este episodio. Regram from one of my favorite photographers- Robyn @vonswank. If you aren’t familiar with Robyn’s work, check out her instagram. Oh man, she’s good! 💥A photo posted by Kate Micucci (@katemicucci) on Jul 1, 2016 at 12:20pm PDT“Easy” es una serie que no oculta nadaLas transmisiones de Netflix no están sometidas a las condiciones de censura que otros canales de televisión estadounidense tienen impuestas. Por ello, “Easy” se atrevió a mostrar a Bloom, Miccuci y Akerman completamente desnudos. ¿De qué se trata la nueva serie de Orlando Bloom? EASY is now out on Netflix! 8 episodes you won’t want to miss!A photo posted by Kate Micucci (@katemicucci) on Sep 22, 2016 at 11:04am PDTEsta serie creada por Joe Swanberg pretende mostrar, de forma honesta y graciosa, las relaciones modernas.La primera temporada cuenta con ocho episodios ya disponibles en la plataforma. Otro de sus episodios muestra cómo un matrimonio intenta reactivar su vida sexual con juegos de rol.Además de Orlando Bloom, el elenco de esta producción está conformado por actores como: Dave Franco, Jake Johnson, Emily Ratajowski, Jane Adams, Elizabeth Reaser y Michael Chernus, entre otros.

