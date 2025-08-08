Marcas se unen para apoyar a adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Puerto Rico

Más del 45% de los adultos mayores en la isla vive bajo el nivel de pobreza, enfrentando soledad, poco acceso a recursos básicos y aislamiento. Ante este panorama, Walmart, Colgate, Raid, OFF!, Lysol, Protex, Dasani, Sprite, Coca-Cola y Glucerna se han unido para lanzar Hazte Presente, una iniciativa a beneficio de la Fundación Pisadas de Amor, con el objetivo de brindar apoyo directo y digno a las personas mayores que enfrentan abandono y vulnerabilidad.

Con cada compra de dos o más productos participantes en cualquiera de las tiendas Walmart en Puerto Rico —incluidas las compras en línea para delivery o pick up— se realizará un donativo de 25 centavos a la Fundación Pisadas de Amor. Estos fondos se destinarán a programas de asistencia alimentaria, apoyo emocional, visitas comunitarias y otros servicios esenciales que “transforman la vida de cientos de personas mayores”.

“Hemos notado que muchas comunidades de adultos mayores enfrentan necesidades urgentes que a menudo pasan desapercibidas como alimentos, acompañamiento y asistencia en su día a día. Es vital que sean escuchados”, expresó el presidente de Fundación Pisadas de Amor, Julio Enrique Soto Cubano. “Agradecemos a estas marcas y su iniciativa Hazte Presente por visibilizar con respeto y generosidad las necesidades de nuestros adultos mayores”, añadió.

Los productos participantes estarán identificados en tiendas Walmart, y cada compra será “una oportunidad de sumar al bienestar colectivo”. Para más información sobre cómo unirse y conocer el impacto de la Fundación, el público puede visitar pisadasdeamor.org.