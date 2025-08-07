Las 4 destrezas que se espera que el nuevo profesional de mercadeo y ventas domine

El mundo esta cambiando aceleradamente. Lamentablemente este cambio es tan rápido y sutil que a veces no reconocemos la intensidad y las exigencias de este. Hoy los profesionales de mercadeo y ventas están obligados dominar múltiples destrezas para poder sobresalir en su trabajo.

Recuerda que en el mundo laboral la clave no es solamente tener el conocimiento requerido. La clave, en mercados competidos y de cambio acelerado, es la capacidad de aplicar este conocimiento en cualquier circunstancia. Y la aplicación del conocimiento es lo que conocemos como destreza.

Hoy, a los profesionales de mercadeo y ventas se le exige dominar con un nivel de maestría 4 destrezas que son medulares para crecer y añadir valor a la empresa para la que trabaja. Algunas de estas destrezas son directamente relacionadas a la labor, o lo que llamamos destrezas relacionadas. Pero otras están más vinculadas a las relaciones interpersonales o lo que llamamos las destrezas suaves. Permíteme ahora compartir cuales son las destrezas que debes manejar efectivamente si trabajas en mercadeo o ventas.

La primera destreza es el dominio robusto del ecosistema digital. Y cuando menciono dominio, me refiero de manera específica, a conocer cómo se comporta cada una de las principales plataformas digitales y redes sociales. También es clave entender en detalle la conducta del consumidor del segmento del mercado al que estas apelan. Importante es identificar con precisión, el cómo beneficiarse de estas como canal comunicativo. Recuerda que ser usuario no te hace experto. Busca ser experta o experto.

La segunda destreza requerida es saber cómo destilar un concepto comunicativo en pedacitos pequeños de información para que puedan ser consumidos y aceptados rápidamente por el mercado al cual quieres apelar. La compatibilidad del mensaje con el cliente potencial, independiente de la generación a que apeles, es vital para que tu mensaje llegue y sea aceptado.

La tercera destreza necesaria es el dominio del lenguaje visual. Cada vez más las imágenes están teniendo mayor impacto en la comunicación. El texto se está convirtiendo en un apoyo al lenguaje visual. Una imagen atrae, captura la atención y le da la oportunidad a que el texto se lea. Si la imagen no es atractiva, en este mercado cada vez más visual, perderás la oportunidad de conectar con tu cliente potencial.

La cuarta destreza, y quizás la más importante, es el manejo de las relaciones interpersonales. Poco a poco hemos visto el deterioro sostenido de la capacidad de la gente para comunicarse efectivamente en el ambiente de trabajo. Al igual que en la sociedad nuestro trabajo depende de gente interactuando con gente. Lograr equipos de trabajo efectivos, colaborar hacia una meta o negociar condiciones favorables, requiere del dominio de la comunicación interpersonal. Continuamente recibimos correos electrónicos que nos impactan por su excesiva carga emocional. En otras ocasiones podemos observar diálogos entre colegas en una reunión que lo que buscan como objetivo es ganar el argumento, en vez de llegar a un acuerdo o una colaboración beneficiosa. Mi recomendación para ti es que cada día de vida trates de ser la mejor versión de ti.

