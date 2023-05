Grupo de pacientes narra pesadilla de interrupción de servicios para dolor crónico por parte de MMM; médicos radican demanda de injunction contra aseguradora

En un momento donde la fuga de talento médico en el país alcanza su punto crítico, un grupo de médicos que trata a cientos de pacientes de dolor crónico en la isla se unieron para reclamar el auxilio urgente del Tribunal de San Juan ante la decisión unilateral de MMM Healthcare, LLC (MMM) y PMC Medicare Choice LLC de interrumpir abruptamente el tratamiento para dolores crónicos a sus pacientes a partir del pasado 1 de mayo de 2023.

Don Ángel Jiménez es uno de los muchos pacientes que han sufrido el impacto directo de la decisión de la aseguradora. Ángel, de 70 años, se retiró de la AEE cuando cayó en un pozo en un área de sargazo. Don Ángel sufre de dolor agudo todos los días. “Es una tortura. Dormir es imposible. Luego de muchos procedimientos que no funcionaron, por fin di con el Dr. Buxó. Su intervención y tratamientos pudieron darme alivio. Entonces, recibí una carta de la aseguradora limitando mi tratamiento mensual. Poco a poco me fueron quitando tratamientos y cubierta hasta que me revocaron el acceso a Buxó y quieren que me vaya a otro lugar donde no conocen mi caso tan complejo”, narró Jiménez.

La controversia comenzó cuando MMM envió a los médicos demandantes una carta en la que delegaba “las funciones sobre Manejo de Dolor” a un tercero e instruyó a los demandantes a suscribir un nuevo contrato con ese tercero para servicios ya contratados con MMM, imponiendo más cargas administrativas y disminuyendo las tarifas. Todo ello como un requisito para continuar dando servicios a sus pacientes a partir del 1 de mayo de 2023.

Pedro Barriera es otro paciente que se encontró, de la noche a la mañana, sin acceso a su anestesiólogo y a su práctica altamente especializada en manejo de dolor intervencional. “Ni una carta, ni una llamada de MMM, ni siquiera al día de hoy, luego de irme de la aseguradora. Yo los llamé a ellos cuando me informaron en la oficina del Dr. Cummings de la situación. Me volví loco. Yo no puedo vivir sin los tratamientos de mi médico, así que no tuve otra alternativa que irme de la aseguradora”, narró el paciente de dolor crónico de la espalda. Don Pedro, al igual que otros pacientes, decidió cambiarse de plan ante la posible interrupción de su relación con su médico.

Janine Plá también quedó atrapada en la decisión de la aseguradora de terminar sus tratamientos. “Estoy encamada, sufro de fibromialgia, escoliosis y problemas en los discos. Luego de muchos intentos que no funcionaron, llegué a donde Buxó con quien llevo ocho años y quien ha logrado dar con el tratamiento adecuado para aliviarme. Ahora estoy sin acceso a él y a la deriva”, narró.

Previo a acudir al Tribunal, cada demandante intentó individualmente, en múltiples ocasiones, reunirse con la aseguradora, o activar cláusulas contractuales de apelación, disputas y controversias, nada de lo cual se les permitió. “Incluso, uno de los demandantes recibió como respuesta una cancelación de contrato, como si se tratara de un castigo por simplemente cuestionar la imposición de la aseguradora”, reza el recurso judicial.

“Esta actuación de la aseguradora es con pleno conocimiento de que se impactarán los servicios a sus asegurados y que esta es una imposición contractual sin completar los procesos apelativos a los cuales tienen derecho los demandantes. MMM se ha negado a otorgar las “reuniones de buena fe” que ordenan sus contratos y los han manejado como si los derechos de éstos sobre el debido proceso de ley fueran letra muerta, “pro-forma”, e inoperantes”, denunció por su parte la licenciada Mercedes Montalvo, quien representa a los demandantes.

“Todo esto ocurre, además, en un momento donde estamos perdiendo cada vez a más médicos por actuaciones unilaterales como ésta, por aseguradoras que se comportan sin controles, con un poder absoluto. Lo que hay en riesgo aquí, con este importante caso, es que se cause daño a los pacientes y se rompan las relaciones con sus médicos. Además, no se puede permitir que los derechos apelativos pactados en los contratos con las aseguradoras se conviertan en inoperantes. Estos médicos tienen prácticas altamente especializadas que no son reemplazables,” concluyó el licenciado Francisco Mercado, también abogado de los demandantes.

En el caso el Tribunal emitió una Orden de Mostrar Causa a MMM por la cual no se deba conceder el remedio de injuction solicitado por los médicos demandantes. El caso está a la espera de que la aseguradora demandada conteste.