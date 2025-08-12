Solicitan donantes de sangre para mujer que será sometida a cirugía de corazón abierto

La familia de Xiomara Chaluisant Sánchez, una paciente que será sometida próximamente a una cirugía de corazón abierto, solicitó donaciones de sangre.

Según explicó la familia, la operación de alta complejidad, requiere tanto la disponibilidad de sangre como apoyo económico para cubrir gastos que no están completamente cubiertos por su plan médico.

Ante esta situación, la familia hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con donaciones de sangre y aportes voluntarios.

Quienes puedan donar sangre deben comunicarse con el Banco de Sangre del Mayagüez Medical Center al (787) 652-9200, extensiones 72206 o 72221, indicando el nombre de la paciente: Xiomara Chaluisant Sánchez.

Además, se reciben donativos económicos a través de la plataforma ATH MÓVIL, enviando los fondos al número +1 (787) 618-5692.

Cada aporte representa una ayuda significativa para costear esta intervención y asegurar una recuperación adecuada.

Por esta razón, su familia agradece profundamente el apoyo y solicita la cooperación de los medios de comunicación difundiendo esta información como un servicio público, con el fin de que el llamado llegue a más personas dispuestas a brindar su ayuda.