Cómo cuidar tus manos después de los 45 años para que no delaten tu edad

A partir de los 45 años, las manos empiezan a mostrar signos de envejecimiento más rápido que otras zonas porque la piel es más fina, pierde grasa y se expone constantemente al sol y a químicos.
Todas las mujeres saben que no solo las arrugas evidencian el paso del tiempo, las manos también delatan la edad y requieren cuidados luego de los 45 años.
De hecho, puedes comenzar desde mucho más temprano a darles cariño y así evitar que se vayan deshidratando y que en cambio, luzcan hermosas más allá de la manicura.
Aquí te dejo los cuidados clave para mantenerlas jóvenes y saludables:
1. Protección solar diaria
- Usa protector solar SPF 30 o más todos los días, incluso si no sales mucho de casa.
- Reaplica después de lavarlas o si estás al aire libre.
- El sol es el principal causante de manchas y pérdida de colágeno.
2. Hidratación profunda
- Aplica cremas con ácido hialurónico, glicerina o manteca de karité para retener la humedad.
- De noche, puedes ponerte crema más espesa y usar guantes de algodón para que se absorba mejor.
3. Exfoliación suave
- 1 vez por semana, usa un exfoliante suave para eliminar células muertas y mejorar la absorción de cremas.
- Puedes hacer uno casero con azúcar y aceite de almendra.
4. Cuidado de uñas y cutículas
- Mantén las cutículas hidratadas con aceite de almendra o de jojoba.
- Evita retirarlas en exceso para no debilitar la barrera protectora.
5. Evitar agresiones químicas
- Usa guantes al lavar trastes, limpiar o manipular detergentes.
- El agua muy caliente y los químicos resecan y adelgazan la piel.
6. Tratamientos rejuvenecedores (opcionales)
- Ácido retinoico o retinol en crema para estimular colágeno.
- Peelings químicos suaves o láser para manchas y textura.
- Rellenos con ácido hialurónico si ya hay pérdida de volumen notable.
Tip extra: Masajea tus manos todos los días al aplicar la crema; mejora la circulación y mantiene la piel más firme.