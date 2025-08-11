Estilo de Vida

Cómo cuidar tus manos después de los 45 años para que no delaten tu edad

La piel de tus manos es delicada y, con el paso del tiempo, tiende a mostrar signos de envejecimiento. Estos cuidados clave te ayudarán a mantenerlas suaves, firmes y jóvenes.

Cuidado de manos después de los 45 años
Cuidado de manos después de los 45 años

Por Nueva Mujer

A partir de los 45 años, las manos empiezan a mostrar signos de envejecimiento más rápido que otras zonas porque la piel es más fina, pierde grasa y se expone constantemente al sol y a químicos.

Todas las mujeres saben que no solo las arrugas evidencian el paso del tiempo, las manos también delatan la edad y requieren cuidados luego de los 45 años.

De hecho, puedes comenzar desde mucho más temprano a darles cariño y así evitar que se vayan deshidratando y que en cambio, luzcan hermosas más allá de la manicura.

Aquí te dejo los cuidados clave para mantenerlas jóvenes y saludables:

Incluye el cuidado de las manos en tu rutina de belleza
Cuidado de manos y pies

1. Protección solar diaria

  • Usa protector solar SPF 30 o más todos los días, incluso si no sales mucho de casa.
  • Reaplica después de lavarlas o si estás al aire libre.
  • El sol es el principal causante de manchas y pérdida de colágeno.

2. Hidratación profunda

  • Aplica cremas con ácido hialurónico, glicerina o manteca de karité para retener la humedad.
  • De noche, puedes ponerte crema más espesa y usar guantes de algodón para que se absorba mejor.

3. Exfoliación suave

  • 1 vez por semana, usa un exfoliante suave para eliminar células muertas y mejorar la absorción de cremas.
  • Puedes hacer uno casero con azúcar y aceite de almendra.

4. Cuidado de uñas y cutículas

  • Mantén las cutículas hidratadas con aceite de almendra o de jojoba.
  • Evita retirarlas en exceso para no debilitar la barrera protectora.

5. Evitar agresiones químicas

  • Usa guantes al lavar trastes, limpiar o manipular detergentes.
  • El agua muy caliente y los químicos resecan y adelgazan la piel.

6. Tratamientos rejuvenecedores (opcionales)

  • Ácido retinoico o retinol en crema para estimular colágeno.
  • Peelings químicos suaves o láser para manchas y textura.
  • Rellenos con ácido hialurónico si ya hay pérdida de volumen notable.

Tip extra: Masajea tus manos todos los días al aplicar la crema; mejora la circulación y mantiene la piel más firme.

