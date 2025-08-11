Bicarbonato y aceite de coco para las canas: 3 remedios y sus fabulosos beneficios

Aunque muchas no lo crean, el bicarbonato común y corriente es una efectiva solución para las canas y más si se combina con el aceite de coco, el cual tiene otros grandes beneficios para el pelo.

Y es que cuando llegamos a los 60 años queremos alternativas fáciles, económicas y saludables para nuestra melena con las cuales podamos mantener a raya la aparición de los cabellos grises, aunque no tengan nada de malo.

Bicarbonato de sodio Freepik (Cortesía)

Si quieres aventurarte, ten en cuenta que es importante visitar primero a tu dermatólogo antes y así evitar reacciones desfavorables, especialmente si tienes cuero cabelludo sensible o sufres de alergias.

Bicarbonato y aceite de coco para las canas a los 60 años: beneficios

El bicarbonato ayuda a matizar las canas y darle un hermoso tono gris, puesto que sirve como aclarante natural. De igual manera evita el quiebre, la caída del pelo y favorece un crecimiento sano, así como que nos permite exfoliar el cuero cabelludo y hasta tratar efectivamente la caspa.

El aceite de coco también se puede dejar toda la noche. Foto: bing.com/images.

Por otra parte, el aceite de coco sella las cutículas, alisando así la estructura del cabello. También tiene un efecto beneficioso sobre el cuero cabelludo, fortalece los folículos pilosos y los estimula para hacer crecer el cabello, por lo que gozarás de un look radiante.

Mascarillas de bicarbonato y aceite de coco