Abren votaciones para reconocer lo mejor de la gastronomía cagüeña

El alcalde de la Ciudad Criolla, William Miranda Torres, anunció el inicio del periodo de votación para la segunda edición de los "Caguas Gastronomy Awards", una premiación por selección del público dirigida a destacar y celebrar la excelencia gastronómica del pueblo.

“Invitamos a nuestros ciudadanos y visitantes a votar por sus lugares gastronómicos favoritos. Caguas tiene más de 30 rutas gastronómicas, excelentes chefs, mixólogos y avezados dueños de restaurantes, quienes junto al resto de miembros de la industria hacen de nuestra oferta una destacada y reconocida en el país. Con los Caguas Gatronomy Awards destacamos el talento, la creatividad y el esfuerzo de nuestros empresarios gastronómicos. Definitivamente, la gastronomía es una actividad económica importante para nuestra ciudad”, dijo el alcalde.

Para participar, los interesados deben acceder al siguiente enlace: https://bit.ly/4ocPq82 y registrarse a través de una dirección de correo electrónico para votar por las categorías preferidas.

Hay 20 categorías disponibles. Estas son: brunch y desayuno, burgers & wings, cadenas americanas e internacionales, café, carnes, chinchorreo, coctelería, cervezas, vinos y ron, comida creativa, comida criolla, comida cubana, comida internacional, comida italiana, comida mexicana, comida oriental, comida saludable, fondas y cafeterías, panadería y repostería, postres, sándwiches, street food.

El pasado año, durante la primera edición, se recibieron 15,000 votos y la participación de más de 8,000 ciudadanos en la competencia tipo people’s choice en la que prevalecieron los siguientes lugares gastronómicos: Crepes by Us, Jungle Buger, Wtzel’s Pretzels, Econative Coffee & Soap Bar, The Butcher’s Block, La Fuente Lunch Break Caguas, conVida Cocktail Lounge, Funche, La Mancha de Plátano, Marcelo’s, Ojalá Restaurant & Bar, Sube y Baja, La Matraca, Ichiban, El Grifo, La Cagüeña, Panadería y Repostería La Asturiana, Casa Dulcesitos, Divo’s La Casa de la Tripleta y Las Piponas Extremas.

La competencia es válida hasta el viernes, 29 de agosto de 2025.

Los ganadores serán anunciados el martes, 23 de septiembre, durante el Foro de Turismo Gastronómico, que tendrá lugar en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas.

Los "Caguas Gastronomy Awards", competencia tipo people’s choice, reconocieron los lugares gastronómicos favoritos en la ciudad, ayudan a promover la oferta gastronómica del municipio, propicia el fortalecimiento del sector gastronómico y establece la ciudad como un destino turístico importante en el país.