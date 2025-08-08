Tecnólogos médicos se desvinculan de esquema de fraude de laboratorio en Humacao

La presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico (CTMPR), la licenciada Bárbara Surillo, aclaró que ninguno de los 4,300 tecnólogos médicos colegiados está involucrado en el esquema de fraude del Laboratorio Clínico Central II de Humacao, que obtuvo de forma indebida $103,629 en reclamaciones fraudulentas.

Lee también: Bajo investigación de Salud el laboratorio en Humacao que cometió fraude

PUBLICIDAD

La licenciada aseguró en declaraciones escritas que la práctica de tecnología médica se rige por estándares de preparación académica, éticos y de cumplimiento legal. También cada profesional debe cumplir con unos requisitos, como 36 horas de educación continua anuales de temas técnicos, legales y éticos, para renovar su colegiación.

“La ciudadanía debe tener la certeza de que los tecnólogos médicos colegiados trabajamos con integridad y respeto por las leyes que regulan nuestra profesión. Este lamentable incidente corresponde a situaciones particulares y no representa a nuestra matrícula ni a los valores que promovemos”, añadió.

La licenciada reiteró el compromiso del CTMPR con la salud pública, la transparencia y la supervisión del ejercicio ético de la profesión y la colaboración con las autoridades pertinentes para que se esclarezca el caso para tomar las acciones correspondientes.

“Si algún colegiado se apartara de estos principios, actuaremos conforme a nuestros reglamentos y aplicaremos las sanciones que correspondan, incluyendo la cancelación de la colegiación, lo que impediría que continúe ejerciendo”, sentenció.

El caso, manejado en la Unidad de Fraude de Medicaid del Departamento de Justicia, está al mando de la licenciada Brenda Rosado, y estuvo limitada a la corporación de la empresa Laboratorio Clínico Central II de Humacao.

PUBLICIDAD

Mientras, el secretario de la dependencia, Víctor Ramos Otero, aseveró que la directora de la División de Laboratorios de la Secretaría Auxiliar para la Regulación de la Salud Pública del Departamento de Salud, Vanessa Sárraga, investiga el componente operacional.