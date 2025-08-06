Inteligencia Artificial: los 7 trabajos que serán esenciales para 2030

La expansión de la Inteligencia Artificial generativa ha despertado temores en millones de trabajadores en todo el mundo. Según datos recientes publicados por Forbes, el 22% de los empleados estadounidenses temen perder su empleo debido a la automatización con IA, un aumento de 7 puntos desde 2021.

Sin embargo, expertos como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, consideran que la IA no eliminará el trabajo, sino que lo transformará completamente. Según el McKinsey Global Institute, para 2030 se podrían desplazar hasta 800 millones de empleos, pero también se crearán nuevos puestos que prioricen habilidades humanas complementadas con tecnología.

Las 7 profesiones que dominarán el mercado laboral gracias a la IA

Ingeniero de Prompt: Especialista en diseñar instrucciones efectivas para que la IA genere resultados óptimos. Responsable de Ética de IA: Encargado de asegurar que los sistemas de IA funcionen sin sesgos y respeten principios morales y legales. Analista de IA Sostenible: Profesional que mide el impacto ambiental de los modelos de IA y propone soluciones energéticamente responsables. Técnico en atención médica asistida por IA: Apoya a doctores y enfermeros en el uso de herramientas de diagnóstico y monitoreo con IA. Director Creativo con IA: Profesional que integra herramientas generativas en campañas de marketing, diseño y contenido audiovisual. Especialista en mantenimiento de IA: Encargado del soporte técnico y actualización de sistemas inteligentes en tiempo real. Educador en alfabetización en IA: Docente que forma a niños, jóvenes y adultos en el uso crítico y responsable de la inteligencia artificial.

Humanos + IA

Para Gavin Yi, CEO de Yijin Hardware, “la IA está cambiando la forma de trabajar, no eliminando la necesidad humana”. En este contexto, las empresas buscarán perfiles con capacidades de resolución de problemas, creatividad, pensamiento crítico y uso estratégico de la tecnología.

La alfabetización digital y la adaptabilidad serán claves para insertarse en la nueva economía laboral del 2030.