Fairfield Luquillo: una escapada con sabor, ritmo y corazón boricua

Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino

Luquillo, Puerto Rico– En el vibrante este de Puerto Rico, donde las montañas del Yunque se funden con el azul del mar Caribe, el Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino no solo ofrece hospedaje, brinda una experiencia sensorial que celebra la esencia tropical de la isla y el orgullo cultural que inspira la residencia “No Me Quiero Ir De Aquí” de Bad Bunny.

A pasos del Balneario La Monserrate y de los icónicos kioskos de Luquillo, este hotel moderno y acogedor se convierte en un punto de partida ideal para descubrir Puerto Rico con los cinco sentidos. Desde los senderos de El Yunque hasta la brisa salada del mar, aquí se respira una armonía perfecta entre naturaleza, sabor, confort y hospitalidad.

PUBLICIDAD

El ambiente es familiar y relajado, pero también versátil. Con una piscina estilo resort equipada con fuentes y área infantil, casino con entretenimiento nocturno, gimnasio 24/7 y salones para reuniones o eventos privados, Fairfield Luquillo acoge a todo tipo de viajero, desde quienes llegan por negocios, hasta los que solo quieren desconectar con amigos o familia.

Uno de los grandes aciertos del hotel es su restaurante La Isla, ubicado en el vestíbulo y abierto para desayuno, almuerzo y cena.

Suministrada Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino

Lo que comenzó como una alternativa casual para después de la playa, ha evolucionado en un favorito tanto para huéspedes como para locales, gracias a su cocina boricua con un toque moderno.

El menú es un tributo al paladar puertorriqueño, desde el clásico churrasco con arroz mamposteado y tostones, hasta wraps de pollo, alitas crujientes y salmón sobre majado de malanga.

Todos elaborados con ingredientes locales y frescos —batata, aguacate, mayoketchup, carnes de calidad— que elevan cada bocado.

PUBLICIDAD

La propuesta coctelera tampoco se queda atrás. Inspirados por el fenómeno cultural de Benito, la barra del hotel presenta “El Turista”, un cóctel creado por Ashton García, supervisor de alimentos y bebidas.

Suministrada Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino

La mezcla de ginebra, jugo de parcha, carambola, sour mix y menta captura los sabores del trópico en un solo trago.

“Queríamos que cada sorbo fuera un recuerdo de Puerto Rico”, explica García.

Además de “El Turista”, el bar ofrece otras deliciosas bebidas como el Expreso Martini —perfecto para los amantes del café— y el Pitorro de Coco, una oda al sabor local y a una de las canciones más populares del artista urbano.

Todo se sirve en un entorno cálido y auténtico, ideal para brindar bajo el sol o al caer la tarde. La Isla cuenta con horario extendido: de domingo a jueves, de 11:00 a.m. a 10:00 p.m., y viernes y sábados hasta las 11:00 p.m., lo que permite saborear sin prisas una propuesta culinaria que conecta el paladar con la cultura boricua.

Para una experiencia más allá de la estadía, el hotel lanzó la promoción “Bajo el Sol en Luquillo”, pensada para que locales y turistas redescubran el encanto del este.

Suministrada Fairfield by Marriott Luquillo Beach & El Tropical Casino

Esta incluye hasta un 18% de descuento en estadías, desayuno americano diario, un regalo de bienvenida al momento del check-in y tarifas especiales en experiencias locales: 20% en el tour “Ridge to Reef: El Yunque”, 15% en alquiler de jet ski y 10% en The Capital Burger PR. Además, el estacionamiento cuenta con tarifa preferencial de $15 diarios, para mayor comodidad.

“Con ‘Bajo el Sol en Luquillo’ buscamos que tanto los locales como los visitantes redescubran el encanto del este de Puerto Rico. Desde caminar hasta el Balneario La Monserrate para disfrutar de sus aguas tranquilas, hasta explorar El Yunque o saborear la gastronomía local en los kioskos de Luquillo, esta experiencia fue diseñada para ofrecer descanso, conexión y diversión en un solo lugar. Queremos que nuestros huéspedes sientan que no tienen que ir lejos para vivir unas vacaciones memorables”, expresó Leila Lugo Rodríguez, directora de ventas y mercadeo del hotel.

En una isla que canta, baila y celebra con pasión, Fairfield Luquillo logra traducir esa energía en hospitalidad, sabores y experiencias que vibran al ritmo del corazón boricua.