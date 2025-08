Recomendaciones para tratar agua turbia tras restablecimiento de servicio

El director de la Sección de Agua Potable del Departamento de Salud (DS), el ingeniero Javier Torres Urbina, advirtió que, a medida en que se restablece el servicio del agua, se debe implementar un tratamiento casero para desinfectarla antes de utilizarla hasta que haya un flujo constante sin intermitencia.

El grupo de contaminantes más percibido cuando regresa el servicio es la turbidez, como consecuencia del particulado adherido a las tuberías, por lo que la recomendación estatal es hervir el agua por al menos tres minutos. De no tener electricidad por interrupciones de luz, se puede introducir cinco a seis gotas de cloro u otro desinfectante sin olor ni espuma al agua, mínimo, 30 minutos antes de utilizarla, recomendó el ingeniero.

“Esa ha sido la avenida llevada a cabo para [los huracanes] Irma y María o la interrupción de servicios. Cuando ocurren estos desfases, está como default (predeterminado) una notificación de salud pública”, expresó Torres Urbina a Metro Puerto Rico.

En el Informe Anual de Violaciones 2024: Sistemas Públicos de Agua Potable, publicado en junio por la Sección del DS, hubo diez violaciones en seis sistemas de agua manejados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) —de 160 en total— por exceder el nivel de turbiedad aceptado (1 NTU), según medidas de nubosidad del Reglamento Nacional de Agua Potable Primaria federal.

Otros 17 incumplimientos a otros estándares federales se hallaron en tres sistemas —Metro, Juncos Urbano y Guzmán Arriba— a los que se les enviaron notificaciones de violación. No obstante, los de mayor preocupación, según el director de la Sección, son los nitratos y los de microbiología.

Torres Urbina, quien tiene a su mando el Programa de Supervisión de Sistemas Públicos de Agua Potable, explicó que, cuando detectan las violaciones, la Sección puede emitir una orden de cese y desista a la AAA para que decidan si implementarán medidas preventivas y de corrección o si la comunidad que se servía con ese sistema se supla de otro.

También identificó la dificultad con la que monitorean sistemas de agua no administrados por la AAA, conocidos en inglés como Non PRASA, porque “carecen de detalles administrativa, técnica y financiera”.

Según el informe de violaciones, algunos sistemas Non PRASA, de los que hay 302 en total, no cumplen con el requisito de desinfección o de muestreo, por lo que reciben notificaciones de violación y órdenes de hervir el agua. La mayor cantidad de violaciones en estos sistemas ha sido por no muestrear coliformes (bacterias), que alcanza 1,316 instancias.

“Al no tener capacidad (de muestreo) no sabemos qué es lo que tiene”, declaró Torres Urbina, quien detalló que hace aproximadamente tres años pudo realizar el esfuerzo en un pozo en Corozal, donde encontró presencia de cloroetileno, un compuesto químico con efectos nocivos a la salud.

Joaquín A. Rosado Lebrón cubre salud para Metro Puerto Rico a través del programa Report for America.