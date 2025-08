Joyas con pelo o ceniza de tu mascota: una forma de transformar el duelo en amor eterno

Las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en nuestras vidas. Su partida deja un vacío que muchas veces no sabemos cómo llenar. Para dar sentido a esa ausencia, han surgido propuestas creativas que nos permiten llevar un pedacito de ellos con nosotras cada día.

Una de las más emotivas es la joyería conmemorativa hecha con pelo o cenizas de tu mascota. Sí, como lo lees, diseñadores especializados encapsulan mechones en piezas de resina de alta calidad, creando collares, dijes, pulseras, llaveros e incluso relicarios.

Llavero con pelo de mascota Foto: Ig / @monsesresin

Diseños personalizados que honran su historia

Estas piezas se elaboran a partir de pelo real, y aunque cualquier color puede usarse, los tonos oscuros suelen destacarse mejor en la resina. El diseño final se puede personalizar con:

Formas simbólicas: corazón, huellita, luna o siluetas de perros o gatos.

Nombres y fotos: algunos incluyen el nombre de la mascota o pequeñas imágenes dentro del relicario.

algunos incluyen el nombre de la mascota o pequeñas imágenes dentro del relicario. Colores a elección: desde tonos naturales hasta combinaciones elegidas por el cliente.

También hay opciones con las cenizas, para quienes han optado por la cremación. Incluso existen cuadros y estatuillas hechas con la imagen de perros o gatos.

Joya con cenizas de mascota Foto: Almaeterna Joyas

Más que un accesorio: una joya de vida

Estas joyas no son solo objetos. Son recordatorios del amor incondicional que vivimos. Cada pieza es tratada con respeto y cuidado por diseñadores que comprenden la importancia emocional detrás de cada encargo. No se trata solo de estética, sino de preservar un vínculo que no desaparece con la muerte.

Joyas con pelo de mascotas Foto: Ig / @monsesresin

El amor no termina, solo cambia de forma

Optar por una joya conmemorativa es una forma de canalizar el duelo y rendir homenaje a esos seres que nos acompañaron sin pedir nada a cambio. Es tenerlos cerca en los momentos difíciles y en los felices. Es recordar que, aunque ya no están físicamente, su amor permanece con nosotras cada vez que llevamos esa joya.

¿Y tú? ¿Te animarías a conservar un pedacito de tu compañero fiel en una joya?