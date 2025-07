Rompiendo estigmas: mujeres lideran la ingeniería y la tecnología para un futuro más equitativo

Durante décadas, profesiones como la ingeniería y campos ligados a la tecnología han estado marcadas por una fuerte presencia masculina. Sin embargo, de forma constante y con liderazgo genuino, muchas mujeres han comenzado a ocupar los espacios que por años les fueron limitados. Al hacerlo, no solo abren camino para las que vienen detrás, sino que están transformando profundamente el rumbo de industrias enteras. Andrea Lobo es parte de este cambio.

Ingeniera industrial y actual Gerente de Marketing y Relaciones Públicas en Polaris, Andrea Lobo ha desafiado los estigmas del sector automotriz y, en particular, de los deportes motorizados off-road. Desde su posición, ha impulsado la visibilidad y participación femenina en una industria tradicionalmente liderada por hombres.

PUBLICIDAD

Lejos de ser una excepción, su trayectoria es parte de una transformación más amplia: la de mujeres que hoy toman decisiones estratégicas, encabezan equipos y demuestran, con resultados, que el liderazgo femenino llegó para quedarse.

“Creo que el sector está evolucionando, y me da mucho gusto ver cada vez más mujeres liderando diferentes áreas. No solo en niveles altos, también en operaciones, en ventas, en servicio, en finanzas, en todos los puntos clave que hacen que una compañía funcione bien. A lo largo de mi carrera, me ha tocado ver cómo esa participación femenina ha ido creciendo, y eso es muy alentador”, señaló en entrevista con Nueva Mujer.

Mujeres ingeniería El equilibrio de género en puestos directivos ya no es una excepción, sino una tendencia en crecimiento. (Freepik)

Es precisamente por eso que iniciativas como Women Leadership in Power Sports (WLP) son tan valiosas. Andrea forma parte de este programa global de Polaris que busca visibilizar, capacitar y acompañar a mujeres dentro de la empresa. “Es una red interna que se creó para dar mentoría, hacer actividades de desarrollo profesional, networking y crear comunidad entre mujeres líderes. Pero lo que más me gusta es que también se involucran hombres. Mi primer mentor en este programa fue un hombre, un ingeniero. Y la experiencia fue increíble. Porque al final de eso se trata: de sumar, de trabajar en conjunto, no de excluir”.

A lo largo de su carrera, también ha encontrado aliadas que la inspiraron a levantar la voz. “Tuve una jefa increíble, Alma Perales, quien era controladora de finanzas para Latinoamérica. Desde que llegó, hizo un esfuerzo consciente por rodearse de mujeres talentosas. Formó un equipo casi completamente femenino, y muchas de esas mujeres hoy están en posiciones clave, liderando. Eso también es liderazgo femenino: abrir la puerta para que otras entren contigo”.

Mujeres ingenieras El poder femenino está revolucionando la ingeniería y la tecnología desde dentro (Freepik)

Respecto a si aún siente la presión de “demostrar el doble” por ser mujer, Andrea responde con honestidad, pero también con esperanza: “Creo que ya es menos. Aún existe, claro, pero ya hay más conciencia. Tiene que ver también con las generaciones; los líderes jóvenes, tanto hombres como mujeres, están mucho más abiertos al cambio. Lo que noto mucho ahora es que las mujeres ya no dudan tanto de sí mismas. Ya se saben capaces. Ya lo creen posible. Y eso cambia todo”.

PUBLICIDAD

Andrea visualiza un futuro donde el liderazgo femenino ya no sea una categoría especial, sino una realidad común. “Quisiera que llegara el momento en que ni siquiera tengamos que hablar de esto como algo extraordinario. Que sea lo normal. Que si alguien es líder, lo sea por su talento, por su visión, por su trabajo, sin importar si es hombre o mujer”.

Mujeres ingeniería El equilibrio de género en puestos directivos ya no es una excepción, sino una tendencia en crecimiento. (Freepik)

Para que más empresas puedan avanzar en este camino, Andrea lo resume en lo necesario que es liderar con mayor conciencia y apertura. “Si tú como líder tienes la mente abierta, vas a ver el valor en cada persona sin fijarte en su género. No se trata de cumplir con una cuota. Se trata de confiar en el talento, de dar oportunidades, de reconocer capacidades”.

Su mensaje final es directo, claro y poderoso: “A las nuevas generaciones de mujeres les diría que no se crean lo que les dicen desde fuera. Nadie más que tú sabe de lo que eres capaz. Si sueñas con ser ingeniera, directora, vicepresidenta, lo que sea: ve por ello. No dejes que nadie te diga que no puedes. Si en un lugar no se valora tu talento, entonces no es tu lugar. Búscalo en otro lado. Pero sobre todo, créetela. Cree en ti. Porque ahí empieza todo”.