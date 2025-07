Karrie Glez: una boricua que abre caminos en AmeriCraft Cookware

Con un claro deseo de impulsar el talento boricua y exponerlo ante el mundo, Karrie Glez, puertorriqueña que actualmente labora en una compañía estadounidense, revela con emoción su propósito: abrirle paso a otros boricuas. De esta forma, busca cumplir su anhelo de devolverle a su isla natal todo lo que le dio.

Glez se desempeña como Manejadora de Cuentas Internacionales y Gerente de Operaciones de KitchenCraft, una de las divisiones de AmeriCraft Cookware, compañía que se destaca por fabricar utensilios de cocina de acero inoxidable de alta calidad y completamente hechos en los Estados Unidos.

La puertorriqueña comenzó en AmeriCraft en un puesto administrativo y escaló gracias a su compromiso, visión estratégica y valores. Hoy día, lidera negocios internacionales e impulsa con un ímpetu especial una nueva meta: crear empleos remotos y presenciales en Puerto Rico dentro de la empresa.

“Cuando entré a AmeriCraft, dije: ‘este es mi regreso a casa’. Esta es mi manera de devolverle a Puerto Rico lo que me dio. Dios sabe lo que hace. Esta es mi forma de go back to my roots”, afirmó con voz entrecortada.

Aunque nacida en el archipiélago, su niñez en Puerto Rico fue interrumpida por la necesidad familiar de emigrar a Estados Unidos buscando mejores oportunidades. Mas su conexión con la isla nunca se rompió, y cree fielmente en que se produce gran talento localmente.

“Puerto Rico educa para que Estados Unidos reclute. Mi idea es devolverle a la isla tan solo un granito de todo lo que me dio, pues en Puerto Rico hay tanto talento”, estableció.

Graduada de Administración de Empresas en el Recinto Universitario de Mayagüez, Glez visualiza este proyecto como su manera de cerrar un círculo y sembrar nuevas semillas.

Una propuesta pensada en los puertorriqueños

Naturalmente, la idea de llevar los productos y servicios de AmeriCraft a Puerto Rico nació de una propuesta directa de la puertorriqueña. Con un estudio de costos, estimados de beneficios económicos y proyecciones de reclutamiento, Glez le presentó a la gerencia de la compañía su plan. Inmediatamente, la nueva meta se puso en marcha.

Poco después, dos puertorriqueñas se unieron al equipo: Joelys Díaz, quien se desempeña como ISD (Internal Scheduling Director) de forma remota desde la isla, y Yaritza Alvarado, quien funge como Director of First Impressions (Customer Service/Order Entry).

“Trabajar con AmeriCraft, específicamente con Karrie Glez, ha sido increíble. Su profesionalismo y pasión por lo que hace realmente se sienten. Me motiva a seguir creciendo y crear más proyectos juntos como equipo y familia que ya somos. Me siento muy agradecida y privilegiada de ser parte de esta gran familia. Nos has demostrado que lo que a uno le apasiona y tiene uno el deseo y empeño de hacerlo… ¡SE LOGRA! No importa el camino, las piedras, la gente, la negatividad… todo se puede”, manifestó Díaz.

Alvarado, por su parte, destacó que trabajar en la empresa ha sido una experiencia marcada por la dignidad y la humanidad.

“Trabajar para AmeriCraft Cookware ha sido una experiencia profundamente significativa para mí, no solo como profesional, sino también como puertorriqueña. Me llena de orgullo formar parte de una compañía que no solo reconoce, sino que verdaderamente valora a Puerto Rico, a su gente y a su potencial. He trabajado tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, y encontrar finalmente una empresa que reconoce el esfuerzo, valora la dedicación diaria y ofrece un trato digno y respetuoso ha sido para mí un regalo invaluable. Tener la guía de líderes como Karrie, que nos enseña, apoya y trata con igualdad, refuerza ese sentido de pertenencia y propósito”, puntualizó.

Mientras impulsa la expansión de la compañía en la isla, Glez también lidera las iniciativas de crecimiento en Latinoamérica. Países como Brasil y Argentina ya figuran entre los nuevos mercados que AmeriCraft busca impactar.

“Me emociona mucho llevar nuestros productos a otros países, pero el día que logre esto en casa, significa diferente. Puerto Rico tiene un valor emocional que ningún otro lugar puede igualar”, subrayó.

La meta a corto plazo incluye la creación de un centro de llamadas (call center) y posiciones como gerente de servicio al cliente (remoto), además de representantes de ventas directas que puedan presentar los productos en hogares.

Por las tradiciones y el sentido de comunidad que existe en Puerto Rico, AmeriCraft implementará las demostraciones de los productos con una gran cena, en la cual el representante de ventas y los clientes podrán disfrutar de una buena comida y experimentar los productos mientras los conocen.

La llegada de AmeriCraft será también una puerta hacia una vida más saludable para los boricuas. Sus productos no solo son una herramienta de cocina, sino que ofrecen calidad inigualable al ser libres de tóxicos, contar con tecnología de cocción avanzada y estar fabricados con acero inoxidable quirúrgico.

“La cocina para nosotros los boricuas es cultura, unión, familia. Y merecemos cocinar con materiales seguros, que no nos llenen de toxinas ni afecten nuestra salud. Queremos educar desde los más jóvenes hasta nuestros adultos mayores”, aseguró Glez, tras mencionar que los valores de familia en la isla se alinean con la misión de AmeriCraft: unir a las personas a través de la buena comida.

Un llamado al talento boricua

“Saber que estamos creciendo y que tenemos la oportunidad de expandirnos en la isla para contribuir al desarrollo económico y brindar oportunidades a los nuestros, es algo que me llena de emoción, esperanza y una inmensa gratitud”, dijo Glez.

Glez asegura que el equipo ejecutivo está alineado con su visión: crear empleos dignos y permitir que más puertorriqueños puedan amar lo que hacen.

“Hoy no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por mami y papi, por cada sacrificio, por cada noche de desvelo, por cada sueño que parecía inalcanzable. Porque si yo pude, si yo estoy aquí hoy, sé que cualquiera puede. Esto es solo el comienzo… venimos con fe, con fuerza, y venimos para quedarnos”, culminó Glez.

La empresa invita a todo aquel interesado en explorar nuevas alternativas profesionales a conocer sobre AmeriCraft.

¿Interesado en ser parte del equipo de AmeriCraft en Puerto Rico? Karrie invita a quienes quieran crecer profesionalmente a comunicarse directamente con ella: karrie.munoz@americraftcookware.com

Más información: americraftcookware.com