Diseñadores puertorriqueños David Antonio y Jaer Cabán presentarán sus colecciones en las Islas Vírgenes Británicas

Los diseñadores puertorriqueños David Antonio y Jaer Cabán representarán a la isla en la decimoquinta edición del Summer Sizzle BVI, el cual se llevará a cabo del 23 al 28 de julio de 2205 en las Islas Vírgenes Británicas (conocidas como las BVI en inglés).

Ambos estarán mostrando sus colecciones durante el Global Glamour Runway Show, el evento principal del Summer Sizzle BVI, el sábado, 26 de julio de 2025, en el Multi-Purpose Sports Complex en Tórtola.

PUBLICIDAD

La alineación de diseñadores del Summer Sizzle 2025 agrupa a varios diseñadores de renombre internacional. Además de David Antonio y Jaer Cabán, los diseñadores que participarán en el Global Glamour Runway Show incluyen a Korto Momolu, conocida por su participación en Project Runway, Sergio Hudson, Oliver Tolentino, Cesar Galindo, Carlton Jones y David Rolle. También estarán presentes las marcas de moda Yumi Katsura Couture, Aqua Couture by Roger Gary y The Islander Swim & Resort Collection by Andrea Wilson. La lista de diseñadores también incluye a los diseñadores Brandon Gray y Chuks Collins, que han participado en la Gala del Met; Stanlion Clothing, y Andrew Nowell.

“El Summer Sizzle BVI ya se ha convertido en un evento importante para el mundo de la moda y le ha dado a muchos diseñadores talentosos la oportunidad de mostrar sus colecciones ante los conocedores de la alta costura”, dijo Clive McCoy, director de turismo de las Islas Vírgenes Británicas. “Estamos muy orgullosos de tener a esta estelar alineación de diseñadores en nuestro territorio para celebrar el aniversario del Summer Sizzle. Estamos seguros de que los fanáticos de la moda lo recordarán por mucho tiempo”.

Además del Global Glamour Runway Show, el calendario del Summer Sizzle BVI incluye otros eventos como la Cena de Bienvenida el jueves 24 de julio en el restaurante Loose Mongoose en Tórtola, la gala When Art Meets Fashion: A White Masquerade el viernes 25 de julio de 2025 en el Long Bay Beach Resort en Tórtola, y el Sizzle Saturdaze Islands Chic Market, el sábado 26 de julio antes del Global Glamour Runway Show. Summer Sizzle cierra el domingo 27 de julio de 2025 con el Sailing + Beach Party en Jost Van Dyke.

Los auspiciadores del Summer Sizzle 2025 incluyen el Gobierno de las Islas Vírgenes Británicas, la Oficina de Turismo de las Islas Vírgenes Británicas, Popeye’s, BVI Promotions, Rufred Forbes & Associates, Long Bay Beach Resort, Cape Air, Speedy’s, Nuaceutical – Origins Reawakened, Skelton Group, Wyndham Lambert Beach Resort, Moorings, Loose Mongoose, Rebel Yell Charters, Island Time Car Rentals, My Beauty Unlimited, Jahphix, Crandall’s, Omar’s, Nanny Cay, Bob’s Gas & Service Station, Party World BVI, DJ Commodore, Ashunta Sheriff Beauty, Travel Wize y VIP Transportation.