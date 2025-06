Decenas de personas se hacen la prueba de VIH

Decenas de hombres y mujeres adultos que caminaban alrededor de la Plaza Colón en el Viejo San Juan aceptaron la invitación a realizarse la prueba del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH), como parte de una activación de la red de albergues La Perla de Gran Precio en el Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH.

Empleados de La Perla de Gran Precio montaron un laboratorio rodante y dos carpas de orientación, a donde se acercaban las personas a escuchar la información y, en muchos casos, realizarse la prueba como medida de prevención.

La Ley 158-2024 designó cada 27 de junio como “El Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH” con el objetivo de realizar actividades dirigidas a orientar sobre la prevención y detección temprana.

“La importancia de que haya un Día Nacional para hacerse la prueba es que este día la información corre a personas que probablemente piensan, ‘yo no me tengo que hacer la prueba’ o personas que sencillamente no escuchan hablar del VIH, porque, por ejemplo, vas a un médico, te hacen una batería de pruebas porque te sientes mal, pero nunca te ponen la prueba de VIH”, advirtió Lissette Alonso, directora ejecutiva de La Perla de Gran Precio.

“Entonces estos son días para que la gente concientice que no importa si eres promiscuo, si no eres promiscuo, después que estés activo o activa sexualmente, debes hacerte la prueba por lo menos dos veces al año”, puntualizó.

Alonso reconoció que el Gobierno de Puerto Rico hace el esfuerzo para eliminar el tabú en torno al VIH, no obstante, “los fondos son escasos para la prevención”, dijo. “Nosotros como organizaciones sin fines de lucro y aquellas organizaciones clínicas que tratan a las personas VIH hacemos todo lo posible por todo el tiempo estar haciendo pruebas”.

La Perla de Gran Precio es una organización sin fines de lucro dedicada a atender y ofrecer servicios a personas sin hogar, principalmente a mujeres y menores de edad. Desde su fundación en 1986 trabaja con personas con problemas de adicción, diversidad funcional, así como con diagnóstico positivo de VIH/SIDA.

“Exhorto a cualquier persona que esté sexualmente activa, que haya tenido una sola relación sexual, que se haga su prueba. Es mejor estar seguro de que no te has contagiado, o es mejor estar segura de que te contagiaste, porque hay diferentes maneras de que vivas bien, saludable, si te pones en tratamiento a que te enteres cuando ya estás muy mal”, alentó Alonso durante la actividad que se extendió desde las 8:00 am hasta las 3:00 pm.