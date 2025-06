“La más Perroni”: Maite Perroni reaparece con deslumbrante look tras críticas a su físico

Ha pasado poco más de un mes desde que Maite Perroni y Andrés Tovar celebraron el segundo cumpleaños de su hija Lía, de la que no compartieron detalles a través de las redes sociales, sin embargo, se sabe que fue una bebé muy esperada por la pareja, quienes tuvieron una mágica boda en octubre del 2023 que tuvo lugar en Valle de Bravo.

Su regreso a los escenarios, de la mano de RBD, puso a Maite Perroni de nuevo en la mira de los más curiosos, quienes han visto la evolución de la cantante y actriz a lo largo de los años, presumiendo una etapa de madurez, desde que se convirtió en madre junto a su esposo.

Pero, como tantos otros famosos, la actriz no ha estado exenta de las polémicas, desde aquellos que cuestionaron su matrimonio con Andrés Tovar, quien fue exesposo de Claudia Martín y a quien se le señaló de serle infiel con la icónica integrante de RBD que más tarde fue desmentido, pero esto no sería todo, pues, el aspecto físico de la cantante también ha sido tema de conversación mostrando lo peor de la sociedad.

Maite Perroni reaparece con deslumbrante look tras críticas a su físico

A principios de abril, empezaron a difundirse diversas imágenes donde se puede ver a Maite Perroni formar parte de los invitados de lujo a un evento de inauguración de un salón de belleza, acompañada de Alejandro de la Madrid.

Para dicho evento, la actriz, de 42 años, acudió ataviada en un look de tintes rockeros compuesto por unos joggers de cuero, un top negro y un blazer del mismo color que incluyeron una serie de detalles de cadenas doradas y que condimentó con unos botines verde olivo.

Las crueles críticas por su físico no tardaron en surgir, y en redes, lo peor de la sociedad volvió a relucir: “No entiendo si son artistas por qué se descuidan tanto de su persona”, “Ya no se parece, ¿Qué le pasó a Maite?”, mientras que otros, la defendieron diciendo: “Cuando se es mamá no todos los cuerpos siguen igual, hay que respetar”.

Maite Perroni reapareció para inaugurar un salón de belleza. Twitter (Twitter)

El elegante look de Maite Perroni para la portada de una revista

Luego de ser blanco de crueles críticas por su aspecto físico, Maite Perroni reapareció en redes sociales, para presumir fotografías de su reciente sesión fotográfica para la revista ‘Hoxa’.

En las imágenes, se le ve haciendo un elegante posado frente a las cámaras, luciendo un elegante atuendo de vestido negro y un blazer que estilizaron su figura. También apostó por un glamuroso trench ideal para las ciudades con climas inciertos, al que aderezó con joyería maximalista en color dorado y unos llamativos labios rojos.

Este look le valió de una ola de halagos por parte de sus fanáticos, quienes comentaron: “Me encanta esta nueva portada, la entrevista impecable y Maite, como siempre, está guapísima”, “Qué hermosa está Mai. Qué portada linda”, “Qué reina es Maite”, “Muy sensual mi reina Maite”, “La más Perroni”.